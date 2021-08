Dan Vîlceanu, propus de premierul Cîțu la șefia Ministerului de Finanțe: „Este prietenul şi colegul meu, de când am intrat în Parlament”

Într-o conferință de presă susținută în cursul zilei de sâmbătă la Palatul Victoria, primul ministru Florin Cîțu a declarat că propunerea sa pentru ministerul Finanțelor este Dan Vîlceanu. Deputatul PNL este unul dintre prietenii apropiați ai premierului Cîțu, și liderul organizației PNL Gorj.

Întrebat într-o conferință de presă la Palatul Victoria pe cine propune pentru ministerul Finanțelor, în condițiile în care interimatul de 45 de zile la minister se termină, premierul Florin Cîțu a declarat că îl susține pe Dan Vîlceanu.

Acesta a precizat că a văzut că în spațiul public au apărut și alte nume propuse din tabăra Orban.

„Am să îi cer domnului preşedinte (al PNL – n.r.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere – propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice”, a declarat premierul Florin Cîţu.

Președinte al filialei PNL Gorj, Dan Vîlceanu este considerat a fi mâna dreaptă a premierului, acesta fiind și șeful campaniei interne a lui Cîțu pentru președinția partidului.

Dan Vîlceanu este de profesie economist, cu un doctorat făcut în cadrul Universității de Vest din Timișoara, obținut în 2016.

Acesta a fost ales președinte al organizației PNL Gorj în urmă cu câteva săptămâni, alegeri la care a participat și premierul Florin Cîțu.

„Dan este prietenul şi colegul meu, de când am intrat în Parlament, în 2016”, declara Florin Cîţu.

Premierul Florin Cîțu l-a demis pe 8 iulie pe Alexandru Nazare din funcția de ministru de Finanțe și asigură interimatul până la numirea unui înlocuitor.

Sursa: digi24.ro