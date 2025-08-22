CUTREMUR de 4,4 grade resimțit și în Alba: Unde s-a produs. MĂRTURII

CUTREMUR de 4,4 grade resimțit și în Alba

Un cutremur cu magnitutine 4,4 s-a produs vineri, 22 august 2025, în judeţul Gorj.

”În ziua de 22 August 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km.”, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km nord-vest de Târgu Jiu, 67 km S de Hunedoara, 73km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 81 km sud de Deva, 93 km vest de Ramnicu Vâlcea.

Cutremurul s-a resimțit și în Alba.

Există numeroase mărturii ale locuitorilor județului Alba care au resimțit seismul.

„Am crezut că am halucinații. S-au mișcat dulapul și dormitorul 2,3 secunde”, „Eu credeam că tremur de la criza de fiere”, au relatat în mediul online o parte dintre cei care au resimțit cutremurul.

