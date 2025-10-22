Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea.

„În ziua de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focsani, 72km E de Sfântu Gheorghe, 78km S de Bacău, 80km N de Buzău, 83km SV de Bârlad, 89km E de Brașov”, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni, 20 octombrie 2025, la ora 3:35, în Muntenia, județul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

În luna octombrie 2025, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din 2025, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie 2025 în județul Buzău, respectiv pe 11 mai 2025 în județul Vrancea.

În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie, reamintește Agerpres.