Rămâi conectat

Actualitate

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

în

De

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea.

„În ziua de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focsani, 72km E de Sfântu Gheorghe, 78km S de Bacău, 80km N de Buzău, 83km SV de Bârlad, 89km E de Brașov”, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni, 20 octombrie 2025, la ora 3:35, în Muntenia, județul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

În luna octombrie 2025, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din 2025, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie 2025 în județul Buzău, respectiv pe 11 mai 2025 în județul Vrancea.

În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie, reamintește Agerpres.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

22 octombrie 2025

De

România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În ultimii doi ani, trendul de întoarcere a românilor din diaspora s-a inversat radical: numărul celor care aleg să emigreze definitiv a depășit constant pe cel al celor care se întorc acasă. În 2022, situația era […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2025 | Documentele necesare de oamenii care fac parte din grupa I de muncă. Cum să NU pierzi anii de vechime

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

22 octombrie 2025

De

Documentele necesare de oamenii care fac parte din grupa I de muncă. Cum să NU pierzi anii de vechime Pentru mulți români care au lucrat înainte de anii 2000 în industrie, construcții sau medii cu expunere la factori de risc, grupa I de muncă reprezintă o parte esențială a carierei profesionale.  Această categorie de muncă, […]

Citește mai mult

Actualitate

Alertă alimentară: Fasole cu cârnați, retrasă din două supermarketuri cunoscute. Riscul la care se expun consumatorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

22 octombrie 2025

De

Alertă alimentară: Fasole cu cârnați, retrasă din două supermarketuri cunoscute. Riscul la care se expun consumatorii care consumă alimentul Supermarketurile Carrefour și Profi  au retras de la comercializare un sortiment de fasole cu cârnați marca Maestro, produs de Caroli Food Group Pitești SRL. Totul a început atunci când un client a semnalat prezența unui corp […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 26 de minute

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea....
Actualitateacum 2 ore

România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare

România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 minute

FOTO | Modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație a muniției tip NATO de la UM Cugir poate începe: A fost finalizată licitația

Modernizare a halei ce va găzdui noile linii de fabricație de la UM Cugir: A fost finalizată licitația Uzina Mecanică...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale

PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în...

Curier Județean

Curier Județeanacum 13 minute

Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal Un bărbat din Bistra a...
Curier Județeanacum 39 de minute

Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest

Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică

Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Politică Administrațieacum 14 ore

Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP

Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice

21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea