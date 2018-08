Curtea Europeană de Justiţie a admis acțiunea ciobanului din Cugir care a dat în judecată UE din cauza schimbărilor climatice

În termen de două săptămâni instituţiile europene care au fost chemate în judecată trebuie să îşi formuleze opinia în legătură cu acuzaţia petenţilor potrivit căreia sunt ignorate schimbările climatice şi efectele lor asupra comunităţilor fragile.

Petru Vlad locuieşte în cătunul Călene, are 50 de ani, deţine în gospodărie 19 vite şi 150 de oi şi s-a ocupat cu creşterea animalelor de când se ştie. Ciobanul susţine că schimbarea climei, determinată de creşterea temperaturilor, se poate observa de la an la an, el fiind nevoit periodic să urce mai sus pe munte pentru a putea duce animalele la păscut sau pentru a găsi apă.