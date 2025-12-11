Curtea de Apel București organizează pentru prima oară în istoria sa o ,,conferință extraordinară de presă” după documentarul Recorder „Justiție Capturată”
Curtea de Apel București urmează să susțină o ,,conferinţă extraordinară de presă” după documetarul publicat de Recorder în care se discută despre starea justiției din România.
Este pentru prima oară când conducerea Curții de Apel decide să vină în fața publicului, prin intermediul presei, într-un asemenea context. Anunțul a fost comunicat redacțiilor miercuri seară, potrivit HotNews.
Seara trecută, 10 decembrie, TVR 1 a difuzat materialul de 2 ore publicat de recorder și a reușit să aibă un vârf de 382.000 de telespectatori, conform datelor de audiență. Pe youtube, clipul a adunat peste 1,8 milioane de vizualizări.
Anunțul Curții de Apel București vine după ce în cursul zilei de miercuri instituția l-a criticat pe Laurențiu Beșu, unul dintre judecătorii care au acceptat să depună mărturie în documentarul Recorder intitulat „Justiție Capturată”.
