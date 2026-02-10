Actualitate

Curtea de Apel Alba Iulia a admis strămutarea dosarului datoriei de un milion de euro a lui Klaus Iohannis. Se va judeca la Hunedoara

Curtea de Apel Alba Iulia a admis strămutarea dosarului datoriei de un milion de euro a lui Iohannis. Se va judeca la Hunedoara

ANAF a obținut mutarea de la Sibiu la Hunedoara a procesului de recuperare a datoriei de un milion de euro de la fostul Preşedinte, Klaus Iohannis, a anunțat Curtea de Apel Alba Iulia.

,,Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare”, a transmis Curtea de Apel Alba Iulia.

Decizia este definitivă și a fost pronunțată astăzi, 10 februarie 2026.

La sfârșitul anului trecut, Tribunalul Sibiu a respins solicitarea ANAF privind instituirea sechestrului asupra averii lui Klaus Iohannis, în vederea recuperării unei datorii de 4,7 milioane de lei de la soții Carmen și Klaus Iohannis. Decizia instanței a fost luată după o deliberare de aproximativ două ore, fapt care l-a surprins la acel moment pe șeful ANAF, Adrian Nica.

Potrivit legislației în vigoare, cererile de strămutare pot fi formulate din două motive principale: existența unor suspiciuni privind lipsa de imparțialitate a judecătorilor, cauzate de factori externi precum calitatea părților, relațiile locale sau presiunea opiniei publice, respectiv riscul apariției unor tulburări grave ale ordinii publice.

