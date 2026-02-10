Curtea de Apel Alba Iulia a admis strămutarea dosarului datoriei de un milion de euro a lui Klaus Iohannis. Se va judeca la Hunedoara
Curtea de Apel Alba Iulia a admis strămutarea dosarului datoriei de un milion de euro a lui Iohannis. Se va judeca la Hunedoara
ANAF a obținut mutarea de la Sibiu la Hunedoara a procesului de recuperare a datoriei de un milion de euro de la fostul Preşedinte, Klaus Iohannis, a anunțat Curtea de Apel Alba Iulia.
,,Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare”, a transmis Curtea de Apel Alba Iulia.
Decizia este definitivă și a fost pronunțată astăzi, 10 februarie 2026.
La sfârșitul anului trecut, Tribunalul Sibiu a respins solicitarea ANAF privind instituirea sechestrului asupra averii lui Klaus Iohannis, în vederea recuperării unei datorii de 4,7 milioane de lei de la soții Carmen și Klaus Iohannis. Decizia instanței a fost luată după o deliberare de aproximativ două ore, fapt care l-a surprins la acel moment pe șeful ANAF, Adrian Nica.
Potrivit legislației în vigoare, cererile de strămutare pot fi formulate din două motive principale: existența unor suspiciuni privind lipsa de imparțialitate a judecătorilor, cauzate de factori externi precum calitatea părților, relațiile locale sau presiunea opiniei publice, respectiv riscul apariției unor tulburări grave ale ordinii publice.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025: Compensații de până la 2.000 de euro pe hectar
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025 A intrat în vigoare ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din primăvara anului 2025 începând de astăzi, 10 februarie 2026. Pomicultorii care au înregistrat pierderi de cel puțin 30% pot beneficia, prin intermediul APIA, de un sprijin de până la 2.000 de euro pe […]
Premierul Ilie Bolojan: Chiar dacă sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii creează o presiune suplimentară, nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale
Ilie Bolojan: Chiar dacă sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii creează o presiune suplimentară, nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale „Chiar dacă sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii creează o presiune suplimentară, nu mai […]
Reforma pensiilor magistraților, BLOCATĂ din nou la CCR. Motivul, un judecător a intrat în concediu paternal
Reforma pensiilor magistraților, BLOCATĂ din nou la CCR. Motivul, un judecător a intrat în concediu paternal Unul dintre judecătorii Curții Constituționale, mai exact Gheorghe Stan, a intrat în concediu paternal chiar înaintea ședinței în care CCR ar fi trebuit să se pronunțe asupra legii privind pensiile magistraților, act normativ promovat de Guvernul Bolojan. Absența sa […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025: Compensații de până la 2.000 de euro pe hectar
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025 A intrat în vigoare ajutorul de stat pentru livezile afectate de...
Curtea de Apel Alba Iulia a admis strămutarea dosarului datoriei de un milion de euro a lui Klaus Iohannis. Se va judeca la Hunedoara
Curtea de Apel Alba Iulia a admis strămutarea dosarului datoriei de un milion de euro a lui Iohannis. Se va...
Știrea Zilei
FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale
Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor...
FOTO | Momente emoționante la Colegiul Militar din Alba Iulia: Plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, trecere în rezervă după 40 de ani în uniformă militară. 22 de ani i-a petrecut în școala albaiuliană
Momente emoționante la Colegiul Militar din Alba Iulia: Plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, trecere în rezervă după...
Curier Județean
VIDEO | Polițiștii din Alba, mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet: „Când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că nu e vorba de un site fals!”
Polițiștii din Alba, mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet: „Când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că...
FOTO | Angajații DGASPC Alba, acțiune de solidarizare cu protestul din primării: „Pentru asistența socială respingem orice măsură de diminuare a cheltuielilor de personal”
Angajații DGASPC Alba, acțiune de solidarizare cu protestul din primării Și membrii SINDICATULUI ACORD au protestat, marți, 10 februarie 2026,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...