Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și locul I în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și locul I în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari
Cupru Min Abrud a plătit la bugetele României peste 120,7 mil. lei pentru anul 2025 – cu cca. 40 milioane lei în plus față de 2024 (fără dividende). Compania are cea mai mare contribuție la bugetul județului Alba.
Sumele virate către instituțiile statului se defalcă în ordinea următoare:
• 49 mil. lei la bugetul de stat (+80% față de 2024) din care suma cea mai mare este impozitul pe profit (36,7 mil. lei, aproape dublu față de 2024)
Citește și: Cupru Min Abrud, un nou contract-record: Compania va livra 45.000 tone de concentrat de cupru în 2026 către gigantul mondial Glencore din Elveția
• 35,3 mil. lei către bugetele de asigurări sociale (+18% față de 2024), cu CAS pe prima poziție (25,4 mil.lei)
• 23,1 mil. lei la bugetele locale (+53% față de 2024), comuna Lupșa fiind prima beneficiară(19,9 mil. lei).
• 13,1 mil. lei către Consiliul Județean Alba (+77% față de 2024).
Profitul brut al Cupru Min este de 170,4 mil. lei la venituri totale de 587,6 mil. lei. Reamintim că aceste sume sunt calculate fără dividende.
Cifrele reconfirmă meritele pentru care compania a primit 5 distincții la finalul lui 2025, printre care Locul 1 în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și premiile de excelență acordate de publicațiile Bursa și Financial Intelligence.
”Aceste rezultate cu plusuri consistente, comparativ cu 2024, ne încurajează să privim cu optimism anul 2026, în contextul austerității cu care se confruntă România și a contracției economice înregistrate de Europa. Ne bucurăm că putem ajuta comunitățile locale, prin contribuții sporite, să aloce resurse mai mari pentru nevoile lor.
Împreună cu noul contract-record, din care vom câștiga aproape 6 mil. $ în plus, cifrele ne oferă siguranța că marea familie Cupru Min va performa și în anul curent cel puțin la nivelul anului trecut, în condiții de stabilitate a locurilor de muncă”, a declarat directorul general Cupru Min, Mircea Goia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas, reușim să dovedim că lucrurile bune se construiesc prin oameni”
Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas, reușim să dovedim că lucrurile bune se construiesc prin oameni” Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, face parte din cele 100 de personalități care apar în prima ediție a albumului „Personalitățile anului din România”, al Fundației […]
FOTO | „Cei mai buni dintre cei buni” – Șapte salvatori de la ISU Alba, premiați pentru excelență în Slujba Comunității. Cine sunt pompierii și paramedicii care s-au remarcat în 2025
„Cei mai buni dintre cei buni” – Șapte salvatori de la ISU Alba, premiați pentru excelență în Slujba Comunității. Cine sunt pompierii și paramedicii care s-au remarcat în 2025 Șapte salvatori de la ISU Alba au fpst premiați pentru excelență în Slujba Comunității, fiind nominalizați „cei mai buni dintre cei buni”. Este vorba de pompierii […]
VIDEO | Incident GRAV în Alba Iulia: O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se execută lucrări de canalizare
Incident GRAV în Alba Iulia: O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se execută lucrări de canalizare Un incident grav a avut loc joi seara, în Alba Iulia, pe strada Henri Coandă. O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se execută […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Violența în școlile din România la un nivel record: Peste 1.600 de bătăi între elevi într-un singur an școlar
Violența în școlile din România la un nivel record: Peste 1.600 de bătăi între elevi într-un singur an școlar Violența...
Guvernul Bolojan pregătește un „Fond al Sărăciei”: Ce surpriză vor avea localitățile mici, fără bani
Guvernul Bolojan pregătește un „Fond al Sărăciei”: Ce surpriză vor avea localitățile mici, fără bani Autoritățile intenționează să creeze un...
Știrea Zilei
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și locul I în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție...
Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas, reușim să dovedim că lucrurile bune se construiesc prin oameni”
Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas,...
Curier Județean
Ajutor comunitar oferit unei femei din Cugir nevoită să suporte cheltuieli mari de recuperare după o operație dificilă: Ce au decis aleșii locali
Ajutor comunitar oferit unei femei din Cugir nevoită să suporte cheltuieli mari de recuperare după o operație dificilă: Ce au...
FOTO | Copiii descoperă bucuria lecturii la Sebeș: Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a III-a
Copiii descoperă bucuria lecturii la Sebeș: Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”,...
Politică Administrație
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni: În ce stadiu este proiectul
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat,...
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră...
Opinii Comentarii
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer Istoria automobilului începe în 29...
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...