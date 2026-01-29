Ştirea zilei

Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și locul I în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari

Cupru Min Abrud a plătit la bugetele României peste 120,7 mil. lei pentru anul 2025 – cu cca. 40 milioane lei în plus față de 2024 (fără dividende). Compania are cea mai mare contribuție la bugetul județului Alba.

Sumele virate către instituțiile statului se defalcă în ordinea următoare:

• 49 mil. lei la bugetul de stat (+80% față de 2024) din care suma cea mai mare este impozitul pe profit (36,7 mil. lei, aproape dublu față de 2024)

• 35,3 mil. lei către bugetele de asigurări sociale (+18% față de 2024), cu CAS pe prima poziție (25,4 mil.lei)

• 23,1 mil. lei la bugetele locale (+53% față de 2024), comuna Lupșa fiind prima beneficiară(19,9 mil. lei).

• 13,1 mil. lei către Consiliul Județean Alba (+77% față de 2024).

Profitul brut al Cupru Min este de 170,4 mil. lei la venituri totale de 587,6 mil. lei. Reamintim că aceste sume sunt calculate fără dividende.

Cifrele reconfirmă meritele pentru care compania a primit 5 distincții la finalul lui 2025, printre care Locul 1 în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și premiile de excelență acordate de publicațiile Bursa și Financial Intelligence.

”Aceste rezultate cu plusuri consistente, comparativ cu 2024, ne încurajează să privim cu optimism anul 2026, în contextul austerității cu care se confruntă România și a contracției economice înregistrate de Europa. Ne bucurăm că putem ajuta comunitățile locale, prin contribuții sporite, să aloce resurse mai mari pentru nevoile lor.

Împreună cu noul contract-record, din care vom câștiga aproape 6 mil. $ în plus, cifrele ne oferă siguranța că marea familie Cupru Min va performa și în anul curent cel puțin la nivelul anului trecut, în condiții de stabilitate a locurilor de muncă”, a declarat directorul general Cupru Min, Mircea Goia.

