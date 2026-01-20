Cupru Min Abrud, un nou contract-record: Compania va livra 45.000 tone de concentrat de cupru în 2026 către gigantul mondial Glencore din Elveția
Cupru Min Abrud, un nou contract-record: Compania va livra 45.000 tone de concentrat de cupru în 2026 către gigantul mondial Glencore din Elveția
Cupru Min Abrud va semna în curând un nou contract-record. Compania va livra 45.000 tone de concentrat de cupru în 2026 către gigantul mondial Glencore din Elveția.
Cupru Min și-a depășit propria performanță: noul contract, convenit în urma licitației cu gigantul mondial Glencore, îl depășește cu 5,9 milioane de dolari pe cel aflat în derulare, care era cel mai bun din istoria companiei. Astfel contractul din 2026 pentru livrarea a 45.000 tone/an de concentrat de cupru, va stabili un nou record pentru Cupru Min.
„Această îmbunătățire a recordului anterior ne dă speranțe pentru viitorul marii familii Cupru Min. Valoarea contractului, în contextul creșterii cererii mondiale de cupru, ne oferă o stabilitate financiară și securizează locurile de muncă ale colegilor noștri. Totodată ne dă speranțe că putem deveni un pol al mineritului sustenabil în România, cu perspective mai largi pe piețele internaționale”, ne-a declarat directorul general al Cupru Min, Mircea Goia.
BACKGROUND
Viitorul beneficiar, Glencore are sediul în Elveția și este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de materii prime și materiale rare. Compania și-a ajustat ținta de achiziții de cupru la 1,6 mil. tone până în 2035.
Prețurile cuprului au crescut cu 50% în ultimul an, depășind 13.000 $/tonă la Bursa de Metale din Londra — mult peste pragul de 11.000 $ care justifică de obicei deschiderea de noi exploatări.
Un raport recent al firmei de consultanță S&P Global arată că dezvoltarea de noi centre de date, robotica și creșterea cheltuielilor pentru apărare vor majora cu cca. 50% cererea mondială de cupru, până în 2040. Aceasta ar putea ajunge de la 28 la 42 mil. tone anual. Însă fără intensificarea reciclării și deschiderea unor noi mine/cariere, un sfert din cererea prognozată va rămâne neacoperită.
„Factorul principal al cererii este electrificarea lumii, iar cuprul este metalul electrificării”, a declarat Dan Yergin, vicepreședinte al S&P și unul dintre autorii raportului. El precizează că analiza S&P utilizează o metodologie diferită față de anterioarele: pornește de la premisa că cererea de cupru va crește indiferent de politicile climatice adoptate de guverne.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 20 ianuarie 2026: 534 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 20 ianuarie 2026: 534 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
Piața neagră, incurajată de taxele impuse de Guvernul Bolojan: Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
Piața neagră, incurajată de taxele impuse de Guvernul Bolojan: Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani Taxele impuse de Guvernul Bolojan se pare că au un efect invers față de cel scontat de Executiv, tot mai mulți consumatori fiind împinși spre piața neagră. Datele arată că, în 2025, comerțul ilegal […]
UPDATE FOTO, VIDEO | Un șofer din Alba, implicat în accidentul MORTAL de pe DN 7: Pasagera sa și șoferul care a provocat evenimentul rutier au DECEDAT în urma impactului. Cum a avut loc tragedia
Un șofer din Alba, implicat în accidentul MORTAL de pe DN 7: Pasagera sa și șoferul care a provocat evenimentul rutier au DECEDAT în urma impactului. Cum a avut loc tragedia Un accident rutier mortal a avut loc luni seara, în jurul orei 18.00, pe DN 7. O persoană a decedat și o alta este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Auroră boreală, vizibilă parțial în România: „Cu ochiul liber s-a văzut ceva, ceva, dar foarte jos față de orizont și nu din orașele mari, unde cerul este mai luminos decât aurora”
Auroră boreală, vizibilă parțial în România: „Cu ochiul liber s-a văzut ceva, ceva, dar foarte jos față de orizont și...
Impozitare progresivă, după creșterile mari de taxe: Soluția Ministrului Muncii pentru un sistem fiscal mai echitabil. „Asta e soluția în orice țară civilizată”
Impozitare progresivă, după creșterile mari de taxe: Soluția Ministrului Muncii pentru un sistem fiscal mai echitabil. „Asta e soluția în...
Știrea Zilei
Cupru Min Abrud, un nou contract-record: Compania va livra 45.000 tone de concentrat de cupru în 2026 către gigantul mondial Glencore din Elveția
Cupru Min Abrud, un nou contract-record: Compania va livra 45.000 tone de concentrat de cupru în 2026 către gigantul mondial...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 20 ianuarie 2026: 534 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 20 ianuarie 2026: 534 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
Bărbat din Meteș, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut partenera: A fost emis și ordin de protecție
Bărbat din Meteș, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut partenera: A fost emis și ordin de protecție Un bărbat...
FOTO | Bărbat de 68 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru conducere „cu alcool la bord”: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 68 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru conducere „cu alcool la bord”: Ce alcoolemie avea Un bărbat...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
20 ianuarie 1808: S-a născut Andrei Şaguna, mitropolitul fără egal al Ardealului. Viaţa sfântului ierarh
20 ianuarie 1808: S-a născut Andrei Şaguna, mitropolitul fără egal al Ardealului. Viaţa sfântului ierarh Sfântul Ierarh Andrei Şaguna a...
20 ianuarie | Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Eftimie cel Mare, născut din pântece sterp și neroditor
20 ianuarie | Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Eftimie cel Mare, născut din pântece sterp și neroditor În fiecare...