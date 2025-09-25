Cuplurile de aur din Teiuș au fost celebrate pentru jumătate de secol de dragoste și respect: Primăria le-a oferit simboluri de apreciere și sprijin financiar
Cuplurile de aur din Teiuș au fost sărbătorite pentru 50 de ani de dragoste și devotament: Primăria le-a oferit diplome, flori și un sprijin simbolic
Primăria orașului Teiuș a organizat astăzi un eveniment special dedicat cuplurilor care au ajuns la frumoasa performanță de 50 de ani de căsnicie, dar și celor care se numără printre cuplurile longevive ale comunității.
„50 de ani împreună – o viață de poveste! Astăzi am sărbătorit cuplurile care au ajuns la frumoasa performanță de 50 de ani de căsnicie, cât și cuplurile longevive. Sunt adevărate modele pentru noi toți, cu povești de viață, cu reale amintiri, care ne arată că dragostea, respectul și răbdarea pot trece cu bine prin orice încercare”, a transmis Primăria Teiuș.
Evenimentul a inclus oferirea de diplome, flori, un mic sprijin financiar și un tort festiv, ca semn de prețuire pentru contribuția acestor cupluri la viața comunității. Primăria a precizat că această tradiție se desfășoară anual, cu emoție și recunoștință, și are scopul de a evidenția valorile familiale și longevitatea în căsnicie.
„Le dorim mulți ani de acum înainte plini de sănătate și liniște, alături de cei dragi!” – au transmis reprezentanții primăriei.
Evenimentul a reunit membri ai comunității și a oferit un prilej de a celebra experiența și înțelepciunea cuplurilor care au parcurs împreună jumătate de secol de viață comună.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Arena „Ridichea” prinde contur: Au început lucrările de amenajare a tribunei și vestiarelor stadionului din Tiur-Blaj
Au început lucrările de amenajare a tribunei și vestiarelor stadionului din Tiur-Blaj Au început de câteva zile lucrările de amenajare a tribunei și vestiarelor stadionului din Tiur, a anunțat, joi, 25 septembrie 2025, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar. „Este o lucrare importantă pentru comunitate. Valoarea totală a lucrărilor este de aproximativ 1,2 milioane de […]
ALERTĂ în Alba: Minoră de 12 ani, dispărută din Crăciunelu de Jos, căutată de polițiști după ce nu s-a mai întors de la școală
ALERTĂ în Alba: Minoră de 12 ani, dispărută din Crăciunelu de Jos, căutată de polițiști după ce nu s-a mai întors de la școală Polițiștii din Alba caută o minora de 12 ani, dispărută din localitatea Crăciunelu de Jos. Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 25 septembrie 2025, Radu Daria Antonia a plecat la […]
FOTO | Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca: Care este stadiul de execuție al investiției de aproape 10 milioane de lei
Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca: Care este stadiul de execuție al investiției Primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, și inginerul Paul Nicoară au verificat, joi, 25 septembrie 2025, stadiul lucrărilor de canalizare din Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. „La ultima stație de pompare se lucrează în prezent, iar în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mica recalculare a pensiilor, pusă pe pauză din lipsa banilor. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare. Ce spune despre majorări
Mica recalculare a pensiilor, pusă pe pauză din cauza lipsei banilor. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare. Ce spune...
Ministrul Apărării, după ședința CSAT: Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare, la comandantul misiunii, iar în cazul aeronavelor civile, la ministru
Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare, la comandantul misiunii, iar în cazul aeronavelor civile, la ministru Ministrul Apărării,...
Știrea Zilei
Transilvania și Munții Carpați, regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice
Transilvania și Munții Carpați, regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice...
Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine! Ar fi normal și moral să suportați orice cost financiar și nu doar atât”
Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine!”...
Curier Județean
Cuplurile de aur din Teiuș au fost celebrate pentru jumătate de secol de dragoste și respect: Primăria le-a oferit simboluri de apreciere și sprijin financiar
Cuplurile de aur din Teiuș au fost sărbătorite pentru 50 de ani de dragoste și devotament: Primăria le-a oferit diplome,...
VIDEO | Arena „Ridichea” prinde contur: Au început lucrările de amenajare a tribunei și vestiarelor stadionului din Tiur-Blaj
Au început lucrările de amenajare a tribunei și vestiarelor stadionului din Tiur-Blaj Au început de câteva zile lucrările de amenajare...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe
Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...
Opinii Comentarii
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat În fiecare an, pe data...
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă Începând cu anul 2019,...