Cuplurile de aur din Teiuș au fost celebrate pentru jumătate de secol de dragoste și respect: Primăria le-a oferit simboluri de apreciere și sprijin financiar

acum 2 ore

Cuplurile de aur din Teiuș au fost sărbătorite pentru 50 de ani de dragoste și devotament: Primăria le-a oferit diplome, flori și un sprijin simbolic

Primăria orașului Teiuș a organizat astăzi un eveniment special dedicat cuplurilor care au ajuns la frumoasa performanță de 50 de ani de căsnicie, dar și celor care se numără printre cuplurile longevive ale comunității.

„50 de ani împreună – o viață de poveste! Astăzi am sărbătorit cuplurile care au ajuns la frumoasa performanță de 50 de ani de căsnicie, cât și cuplurile longevive. Sunt adevărate modele pentru noi toți, cu povești de viață, cu reale amintiri, care ne arată că dragostea, respectul și răbdarea pot trece cu bine prin orice încercare”, a transmis Primăria Teiuș.

Evenimentul a inclus oferirea de diplome, flori, un mic sprijin financiar și un tort festiv, ca semn de prețuire pentru contribuția acestor cupluri la viața comunității. Primăria a precizat că această tradiție se desfășoară anual, cu emoție și recunoștință, și are scopul de a evidenția valorile familiale și longevitatea în căsnicie.

„Le dorim mulți ani de acum înainte plini de sănătate și liniște, alături de cei dragi!” – au transmis reprezentanții primăriei.

Evenimentul a reunit membri ai comunității și a oferit un prilej de a celebra experiența și înțelepciunea cuplurilor care au parcurs împreună jumătate de secol de viață comună.

