Cupa Cetății, turneu de fotbal pentru copii, aflat la prima ediție | Participare internațională la competiția organizată de Academia Optimum GT

Cupa Cetății, turneu de fotbal pentru copii, aflat la prima ediție, cu participare internațională la competiția organizată de Academia Optimum GT

Academia Optimum GT organizează Cupa Cetății, prima ediție, un turneu de fotbal pentru copii, cu participare internațională. Competiția se va disputa pe mai multe categorii de vârstă, pe două terenuri, la Drâmbar și Vințu de Jos, în perioada 29 august-6 septembrie.

„Turneul se va desfășura pe terenuri moderne, în condiții excelente, într-o atmosferă de joc și fair play, unde fiecare copil se va simți campion. Mulțumim tuturor pentru susținere și înțelegere”, au transmis organizatorii.

Competiția a fost reprogramată, calendarul fiind următorul: *29-31 august, grupele 2014, 2017 și 2018; *5-6 septembrie, grupele 2015 și 2016.

Astfel, la grupele 2017 și 2018 sunt înscrise Stars Academy Călan, Kinder Teiuș, Academia „Bogdan Andone” Aiud, Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Viitorul Cluj-Napoca, iar la grupa 2014 vor participa Academia „Gheorghe Hagi”, Partizan Belgrad, Luceafărul Cluj-Napoca, Star Pro Optimum, Juniorul Aiud, CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir. La celelalte categorii mai sunt formații precum Performanța Ighiu, LPS Sebeș, CS Zlatna, Kinder Teiuș, Vulturii Tg. Mureș, MSE Tg. Mureș, Interstar Sibiu, ACS Mediaș, ACSP Chinteni, Student Sport Alba Iulia, Speranța Albac, Ripensia Timișoara, AS Timstar, Rapid București etc

Este o nouă inițiativă excelentă a reprezentanților clubului din Alba, după aceea recentă în care copii din România s-au bucurat de colaborare cu antrenori din Spania, foști jucători din Barcelona participând la antrenamente

