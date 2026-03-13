Cumplit! Scumpire cu aproape 57% a energiei electrice în România în februarie 2026: Date oficiale
Scumpire cu aproape 57% a energiei electrice în România în februarie 2026
Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 a fost 9,3%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). În luna ianuarie 2026, rata anuală a inflaţiei a fost 9,6%, comparativ cu luna ianuarie 2025.
Indicele preţurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,59%. Rata inflaţiei de la începutul anului (februarie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 1,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 a fost 9,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 – februarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (martie 2024 – februarie 2025) a fost 8,1%, indică datele INS.
Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,57%. Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,3%.
Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 – februarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (martie 2024 – februarie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,3%.
Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,89% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,76% faţă de ianuarie 2026. Cele mai mari scumpiri se întâlnesc la cacao şi cafea, de 26,22%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi de 1,67% faţă de ianuarie 2026. Cartofii s-au ieftinit cu 11,82%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi s-au scumpit cu 2,24% faţă de ianuarie 2026.
*Prețul energiei electrice, creștere explozivă
Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,41% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,54% faţă de ianuarie 2026. La această categorie, cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 56,92%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi s-a ieftinit cu 0,13% faţă de ianuarie 2026. Doar gazele s-au ieftinit, cu 4,57% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,13% faţă de ianuarie 2026.
Serviciile s-au scumpit cu 11,37% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,46% faţă de ianuarie 2026. Aici cel mai mult s-a scumpit transportul CFR, cu 24,40%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025. Transportul aerian s-a ieftinit cu 2,2% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 28,01% faţă de ianuarie 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează WhatsApp a introdus o schimbare importantă pentru utilizatorii foarte tineri. Aplicația a început să introducă conturi speciale pentru preadolescenți, cu vârste sub 13 ani, administrate de părinți. Noua funcție WhatsApp este gândită pentru utilizatorii care nu au […]
Concedieri MASIVE la o mare companie din România: O parte a producției, relocată în Turcia și Slovenia
Concedieri MASIVE la o mare companie din România: O parte a producției, relocată în Turcia și Slovenia Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) a atras atenția, vineri, 13 martie 2026 că în acest an se va înregistra o scădere a producției la uzina de la Mioveni, după mai bine de două decenii, urmând să fie făcute și […]
Prețurile benzinei și motorinei au „explodat” în România: Motorina a depășit pragul psihologic de 9 lei/l
Prețurile benzinei și motorinei au „explodat” în România: Motorina a depășit pragul psihologic de 9 lei/l Motorina standard a depăşit, vineri, 13 martie 2026 pragul de 9 lei/l în staţiile OMV, iar benzina standard pe cel de 8,5 lei în majoritatea staţiilor Petrom, dar şi în cele premium OMV, Mol sau Rompetrol, în urma deciziei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează WhatsApp a...
Cumplit! Scumpire cu aproape 57% a energiei electrice în România în februarie 2026: Date oficiale
Scumpire cu aproape 57% a energiei electrice în România în februarie 2026 Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026...
Știrea Zilei
FOTO | Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în concediu medical
Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în...
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă...
Curier Județean
Centrul Militar Județean Alba: Programul activităților de recrutare și selecție pentru învățământul postliceal militar și universitar civil în 2026
Centrul Militar Județean Alba: Programul activităților de recrutare și selecție pentru învățământul postliceal militar și universitar civil în 2026 Graficele...
FOTO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Vasile Goldiș. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Vasile Goldiș. Intervin pompierii Pompierii din Alba Iulia intervin...
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn În 13 martie, este celebrată...
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...