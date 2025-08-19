Cum va fi VREMEA până în 15 septembrie 2025: Final de august răcoros, început de toamnă cu temperaturi peste medie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 15 septembrie 2025: Final de vară răcoros, început de toamnă cu temperaturi peste medie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Ultimele două săptămâni din august 2025 vor fi caracterizate de temperaturi uşor sub cele obişnuite în această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.
În prima jumătate a lui septembrie în schimb, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obişnuite în mai multe regiuni din sudul, sud-vestul şi vestul ţării.
Săptămâna 18.08.2025 – 25.08.2025
Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile centrale.
Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice, centrale şi nordice, dar şi uşor deficitar în vest, sud-vest şi nord-est, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025
Cu excepţia extremităţii de sud-vest a ţării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele specifice, mai ales în estul, nordul şi centrul teritoriului.
Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.
Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice şi sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.
Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025
Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va avea o tendinţă uşor deficitară în vestul, centrul şi sudul ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.
