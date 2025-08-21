Cum va fi vremea mâine în România: Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025
Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025
Ziua de vineri, 22 august 2025, va aduce contraste meteo în România.
Potrivit meteorologilor, dacă sudul țării se va confrunta cu temperaturi caniculare și disconfort termic ridicat, în vestul, nordul și centrul României și în zonele zonele montane se va produce o răcire semnificativă, însoțită de instabilitate atmosferică și precipitații abundente.
În sudul și sud-estul României, vremea se menține foarte caldă. Aici, temperaturile maxime vor depăși frecvent 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau chiar va depăși pragul critic de 80 de unități, determinând un disconfort termic accentuat.
Cerul va fi mai mult senin, iar probabilitatea de ploaie rămâne redusă în prima parte a zilei.
În Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei și pe alocuri în Oltenia, se vor semnala înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și, izolat, grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 20-25 l/mp, cu o probabilitate mai mare în Banat și sud-vestul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de peste 70-80 km/h la munte și, asociat averselor, în rafale de peste 50 km/h în vest, centru și sud-est.
Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, local coborând spre 8 grade în depresiuni.
În Alba Iulia maxima prognozată pentru vineri, 22 august 2025 este de 26 de grade, fiind așteptate ploi și intensificări susținute ale vântului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Premierul Ilie Bolojan: „Aportul României la pacea durabilă din Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare la dispoziția NATO”
Ilie Bolojan: „Aportul României la pacea durabilă din Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare la dispoziția NATO” Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, 21 august 2025, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. „În […]
Ministrul Economiei: Un vecin a sunat la 112 să anunțe explozia de la Uzina Mecanică Cugir
Ministrul Economiei: Un vecin a sunat la 112 să anunțe explozia de la Cugir Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, joi, 21 august 2025, la Antena 3 CNN, că explozia de la Uzina Mecanică Cugir a fost anunțată de un vecin. Citește și: Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată […]
Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR: De când se va face această modificare
Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR Paşapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare vor include, începând cu data de 15 septembrie, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică. Acest element criptografic va reduce riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă şi va aduce nivelul de securitate al documentelor mai aproape de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea mâine în România: Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025
Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025 Ziua de vineri, 22 august 2025, va aduce contraste meteo în România. Potrivit...
Premierul Ilie Bolojan: „Aportul României la pacea durabilă din Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare la dispoziția NATO”
Ilie Bolojan: „Aportul României la pacea durabilă din Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare la dispoziția NATO” Premierul Ilie...
Știrea Zilei
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și...
VIDEO | Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări
Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări La doar 20 de ani, Daria...
Curier Județean
FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Gabriel Holdon este specialist în Medicină de Urgență
Medic nou în specialitatea Medicină de Urgență la Spitalul Orășenesc Câmpeni De joi, 21 august 2025, și-a început activitatea un...
22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici. PROGRAMUL
22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...