Cum va fi vremea mâine în România: Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025

Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025

Ziua de vineri, 22 august 2025, va aduce contraste meteo în România.

Potrivit meteorologilor, dacă sudul țării se va confrunta cu temperaturi caniculare și disconfort termic ridicat, în vestul, nordul și centrul României și în zonele zonele montane se va produce o răcire semnificativă, însoțită de instabilitate atmosferică și precipitații abundente.

În sudul și sud-estul României, vremea se menține foarte caldă. Aici, temperaturile maxime vor depăși frecvent 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau chiar va depăși pragul critic de 80 de unități, determinând un disconfort termic accentuat.

Cerul va fi mai mult senin, iar probabilitatea de ploaie rămâne redusă în prima parte a zilei.

În Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei și pe alocuri în Oltenia, se vor semnala înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și, izolat, grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 20-25 l/mp, cu o probabilitate mai mare în Banat și sud-vestul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de peste 70-80 km/h la munte și, asociat averselor, în rafale de peste 50 km/h în vest, centru și sud-est.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, local coborând spre 8 grade în depresiuni.

În Alba Iulia maxima prognozată pentru vineri, 22 august 2025 este de 26 de grade, fiind așteptate ploi și intensificări susținute ale vântului.

