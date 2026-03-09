Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 23 martie 2026: Temperaturi maxime ridicate și precipitații puține
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 23 martie 2026: Temperaturi maxime ridicate și precipitații puține
Vremea se va menţine caldă în perioada următoare, la nivelul întregii ţări, cu valori termice maxime ce se vor apropia de 18 grade, în unele regiuni, în timp ce precipitaţii slabe cantitativ sunt preconizate atât spre finalul primei săptămâni, cât şi în cea de-a doua, arată prognoza de specialitate, valabilă pentru intervalul 9-23 martie 2026, publicată luni, 9 martie 2026 de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
În Banat, în perioada 9-11 martie 2026, sunt estimate temperaturi maxime în creştere uşoară, în medie de la 15 grade până spre 18 grade. Până spre mijlocul lunii, media maximelor se va menţine în jurul valorii de 18 grade, urmând să scadă uşor până în jurul valorii de 16 grade, unde se va situa până în jurul datei de 23 martie. Pentru această ultimă perioadă, însă, predictibilitatea modelului numeric de prognoză este tot mai redusă, fiind posibile şi intervale cu temperaturi mai scăzute. Media temperaturilor minime va fi de 2-4 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi uşor mai ridicată după data de 17 martie 2026.
În Crişana, prezenta estimare indică valori termice mai ridicate decât în mod obişnuit până spre jumătatea lunii martie 2026. Media temperaturilor maxime se va menţine la valori între 15 şi 18 grade. Media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de un grad, în primele două nopţi din interval, urmând să crească uşor după data de 11 martie 2026, când se va situa în general între 2 şi 4 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere în jurul datei de 13 martie 2026 şi apoi după data de 16 martie 2026.
În Transilvania, în intervalul 9-23 martie 2026, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 16 grade, cu cele mai ridicate valori în perioada 12-16 martie 2026. Media temperaturilor minime, negativă în perioada 10-16 martie 2026, va fi cuprinsă între -4 şi -2 grade. După 16 martie 2026, media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de zero grade. Sunt posibile precipitaţii slabe după data de 17 martie 2026.
În Maramureş, până pe 23 martie, maximele termice vor oscila între 15 şi 18 grade, cu cele mai ridicate valori în intervalul 12 – 15 martie. Media temperaturilor minime, negativă în intervalul 10 – 12 martie, se va situa în jurul valorii de -1 grad. Începând cu data de 13 martie, media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de două grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere după data de 16 martie.
În Moldova, media zilnică a temperaturilor maxime se va menţine în general între 14 şi 16 grade în toată perioada de anticipaţie, iar minimele se vor situa în jurul valorii de -1 grad, în intervalul 10-13 martie 2026, apoi se vor situa în jurul valorii de un grad până la finalul intervalului. Precipitaţii slabe sunt posibile după data de 18 martie 2026.
În Dobrogea, temperaturile maxime se vor menţine în jurul valorii de 12 grade, iar cele minime vor prezenta mici variaţii în intervalul 10 – 14 martie, când se vor situa între zero şi două grade, apoi vor creşte uşor şi se vor menţine în jurul valorii de trei grade. Precipitaţii slabe sunt posibile după data de 18 martie.
În Muntenia, media zilnică a temperaturilor maxime se va menţine în general între 14 şi 16 grade în toată perioada de anticipaţie, iar minimele se vor situa în jurul valorii de -1 grad în intervalul 10-13 martie 2026, apoi se vor menţine în jurul valorii de 2 grade până la finalul intervalului de anticipaţie. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă precipitaţii slabe sunt posibile după data de 18 martie.
În Oltenia, în perioada 9-23 martie 2026, prezenta estimare indică temperaturi maxime între 13 şi 16 grade, cu cele mai ridicate valori în intervalul 12-14 martie 2026. Media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de zero grade în intervalul 10-12 martie 2026, după care va creşte uşor şi se va menţine în jurul a două grade. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă după data de 17 martie 2026 sunt posibile precipitaţii slabe.
La munte, pe parcursul întregului interval de referinţă sunt estimate temperaturi maxime, în medie, de 4-7 grade, cu cele mai ridicate valori în intervalul 11-13 martie 2026. Media valorilor minime va fi cuprinsă între -4 şi -2 grade. După data de 16 martie este posibilă apariţia precipitaţiilor slabe.
Țigările electronice ar putei fi interzise în spațiile publice: Sunt vizate mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii și spațiile de la locul de muncă
Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice: Sunt vizate mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru...
