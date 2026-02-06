Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 9 martie 2026: După o primă săptămână foarte caldă pentru această perioadă, valori termice normale. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 6 februarie 2026, estimări meteorologice pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026.

Conform acestor estimări, vremea va fi foarte caldă pentru această perioadă în prima săptămână, iar apoi valorile termice vor fi normale.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

*Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

*Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

*Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

*Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

