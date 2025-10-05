Rămâi conectat

Cum va fi vremea în România până în 3 noiembrie 2025: Temperaturi apropiate de cele normale. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Lucian Dărămuș

acum 2 ore

Cum va fi vremea în România până în 3 noiembrie 2025: Temperaturi apropiate de cele normale

Meteorologii anunţă că, până la începutul lunii noiembrie 2025, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

E posibil ca valorile termice să fie uşor mai coborâte în următoarele două săptămâni, în anumite regiuni.

Săptămâna 6-13 octombrie 2025

Valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, posibil uşor mai coborâte în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 13-20 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 20-27 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

