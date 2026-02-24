Cum va fi VREMEA în România până în 23 martie 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. Prognoza mateo actualizată pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 24 februarie 2026, prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni. Conform ANM, până în 23 martie 2026, după câteva zile cu vreme instabilă, ploi, ninsori și intensificări ale vântului, temperaturile vor fi ridicate în România și precipitațiile relativ puține.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

*Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice, dar și ușor mai ridicate în cele vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile nordice, dar și deficitar în cele sudice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

*Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice și nord-vestice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

*Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiun

