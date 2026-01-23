Cum va fi VREMEA în România până în 23 februarie 2026: Iarna se îmblânzește. Prognoza ANM pe 4 săptămâni

Cum va fi VREMEA în România până în 23 februarie 2026: Iarna se îmblânzește

Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, în ultimele zile din ianuarie 2026 şi în cea mai mare parte a lunii februarie 2026, în toată România, conform prognozei pe patru săptămâni anunţată vineri, 23 ianuarie 2026, de meteorologii ANM.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

– Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice.

– Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice şi în zona Carpaţilor Meridionali.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

– Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile sudice şi estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

– Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

– Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

– Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

– Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a ţării.

