Cum va fi VREMEA în România până în 22 septembrie 2025: Temperaturi peste cele obișnuite în septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Ioana Oprean

acum 2 ore

Cum va fi VREMEA până în 22 septembrie 2025: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

La sfârșitul lunii august 2025 se vor înregistra temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru, însă în luna septembrie 2025 vor temperaturi peste cele obişnuite în primele trei săptămâni, conform prognozei anunţate marți, 26 august 2025, de meteorologii ANM.

Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil uşor mai coborâte, local, în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice şi sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

