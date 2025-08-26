Cum va fi VREMEA în România până în 22 septembrie 2025: Temperaturi peste cele obișnuite în septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 septembrie 2025: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
La sfârșitul lunii august 2025 se vor înregistra temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru, însă în luna septembrie 2025 vor temperaturi peste cele obişnuite în primele trei săptămâni, conform prognozei anunţate marți, 26 august 2025, de meteorologii ANM.
Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025
Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil uşor mai coborâte, local, în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări.
Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.
Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.
Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice şi sud-vestice.
Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.
Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025
Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
„Ai dreptul la bon fiscal!”: Campanie de informare realizată de ANAF cu scopul combaterii evaziunii fiscale
„Ai dreptul la bon fiscal!”: Campanie de informare realizată de ANAF Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o campanie națională de informare, intitulată „Ai dreptul la bon fiscal”, pentru a-i ajuta pe cetățeni să-și cunoască și să-și exercite drepturile în relația cu operatorii economici, în special în sectorul HoReCa. Scopul campaniei este de […]
Ministrul Educației: „Anul școlar va începe probabil cu un boicot. Îmi este foarte greu să fac predicții”
Ministrul Educației: Anul școlar va începe probabil cu un boicot Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat, luni, 25 august 2025, că probabil anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie 2025 cu un boicot. Citește și: VIDEO | PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba: „Prin măsurile impuse de Guvernul Bolojan, mulți suplinitori și-au pierdut […]
Antrenorii și preparatorii fizici din România, obligați să dețină un aviz psihologic pentru a profesa
Aviz psihologic obligatoriu pentru antrenorii și preparatorii fizici din România Agenția Națională pentru Sport (ANS) a finalizat procedura și măsurile de control privind existența avizului psihologic. Asta conform modificării Legii 69/2000 – Legea educației fizice și sportului. Potrivit noilor prevederi, antrenorii, instructorii sportivi și preparatorii fizici au obligația de a deține un aviz psihologic valabil, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 22 septembrie 2025: Temperaturi peste cele obișnuite în septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 septembrie 2025: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni La sfârșitul lunii august 2025...
„Ai dreptul la bon fiscal!”: Campanie de informare realizată de ANAF cu scopul combaterii evaziunii fiscale
„Ai dreptul la bon fiscal!”: Campanie de informare realizată de ANAF Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o...
Știrea Zilei
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia: A susținut-o și în cele mai grele momente
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia A încetat din viață Oliviu Feneșan, un...
Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații acuză campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti
Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații...
Curier Județean
UPDATE FOTO | INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință. Intervin pompierii
INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință Un incendiu s-a produs marți după amiază în comuna Vidra. Citește și: FOTO...
Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă: Achiziție de pachete software și servicii IT
Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă Spitalul Municipal Aiud a lansat, miercuri, 20 august 2025, în Sistemul Electronic de Achziții...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...
26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne
26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne Declarația drepturilor omului...