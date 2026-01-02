Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026: Temperaturi scăzute și precipitații excedentare în zilele care vin
Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026
Meteorologii ANM au emis, vineri, 2 ianuarie 2026, estimările pentru perioada 5 ianuarie – 2 februarie 2026, care indică temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.
Citește și: Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei
*Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026
Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, dar şi uşor mai ridicate în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.
*Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026
Cu excepţia zonelor montane şi a regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice perioadei.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
*Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
*Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026
Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.
Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.
Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.
