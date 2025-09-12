Cum va fi VREMEA în România până în 13 octombrie 2025: Ploi multe și temperaturi în limitele specifice perioadei. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Cum va fi VREMEA în România până în 13 octombrie 2025

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza meteo până în 13 octombrie 2025.

Vor fi ploi multe și temperaturi în limitele specifice perioadei.

*Săptămâna 15 – 22 septembrie 2025

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

*Săptămâna 22 – 29 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

*Săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 6 – 13 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.

