Cum va fi VREMEA în România până în 10 noiembrie 2025: La orizont, din nou temperaturi în scădere. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 10 noiembrie 2025: La orizont, din nou temperaturi în scădere
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, vineri, 10 octombrie 2025, prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni în România.
Potrivit meteorologilor ANM, la orizont este o nouă scădere a valorilor termice.
Săptămâna 13-20 octombrie 2025
Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
Săptămâna 20-27 octombrie 2025
Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.
Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil uşor deficitare local, mai ales în nord-estul teritoriului.
Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
Săptămâna 3-10 noiembrie 2025
Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
