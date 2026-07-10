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Cum va fi vremea în România până în 10 august 2026: Caniculă în vestul țării, ploi mai multe în est. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Cum va fi vremea în România până în 10 august 2026: Caniculă în vestul țării, ploi mai multe în est. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, vineri, 10 iulie 2026, prognoza meteo pe 4 săptămîni. Conform estimărilor meteorologilor, căldura va fi mai mare în vestul României, în est urmând să plouă mai mult. 

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*Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului, dar și deficitar în vest și nord-vest, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

*Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și mai coborâte în cele sud-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor excedent în nordul și estul teritoriului.

*Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval în toate regiunile.

*Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în vest și nord-vest.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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