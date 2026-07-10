Cum va fi vremea în România până în 10 august 2026: Caniculă în vestul țării, ploi mai multe în est. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 10 august 2026: Caniculă în vestul țării, ploi mai multe în est. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, vineri, 10 iulie 2026, prognoza meteo pe 4 săptămîni. Conform estimărilor meteorologilor, căldura va fi mai mare în vestul României, în est urmând să plouă mai mult.
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