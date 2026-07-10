Dr. Bogdan Nicolae a realizat în premieră la Spitalul din Alba Iulia o intervenție modernă pentru pacienții cu vezică hiperactivă

La Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a fost realizată, pentru prima dată, o procedură minim invazivă destinată tratării pacienților cu vezică hiperactivă. Intervenția a fost efectuată de dr. Bogdan Nicolae, medic specialist urolog în cadrul Compartimentului de Urologie, și a constat în injectarea endoscopică de toxină botulinică (Botox) în peretele vezicii urinare. Procedura a fost realizată fără incizie, prin uretră, cu ajutorul unui instrument prevăzut cu cameră video.

Pacienta, o femeie de 63 de ani, se confrunta de mult timp cu simptome care îi afectau semnificativ calitatea vieții: nevoia frecventă și greu de controlat de a urina, treziri repetate pe timpul nopții și episoade de pierdere involuntară de urină, simptome pe care tratamentul medicamentos nu le mai putea ține sub control.

Procedura a fost realizată fără incizie, pe cale endoscopică, prin uretră, cu ajutorul unui instrument prevăzut cu cameră video. Intervenția a durat mai puțin de 30 de minute, iar evoluția pacientei a fost favorabilă, aceasta fiind externată în ziua următoare.

„Pacienții care se confruntă cu simptome de vezică hiperactivă și nu mai obțin rezultatele dorite prin tratament medicamentos pot beneficia, în anumite situații, de această procedură. Intervenția este minim invazivă, durează aproximativ 30 de minute, iar recuperarea este, în general, rapidă. Important este ca indicația să fie stabilită în urma unui consult și a unei evaluări urologice complete, astfel încât fiecare pacient să primească tratamentul potrivit. Sunt pacienți care ajung târziu la medic deoarece consideră că aceste simptome sunt o consecință firească a înaintării în vârstă.

În realitate, există soluții terapeutice, iar evaluarea urologică este importantă pentru stabilirea celui mai potrivit tratament. Mulțumesc personalului medical din cadrul Compartimentului de Urologie și echipei medicale din cadrul blocului operator pentru sprijin și profesionalism. Astfel de intervenții sunt rezultatul muncii unei echipe”, a declarat dr. Bogdan Nicolae, medic specialist urolog în cadrul Compartimentului de Urologie al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Anestezia a fost asigurată de dr. Sergiu Ciobotea, medic primar A.T.I.

Injectarea de toxină botulinică în peretele vezicii urinare reprezintă o metodă terapeutică recomandată de ghidurile europene și americane de urologie pentru pacienții la care tratamentul medicamentos nu asigură un control satisfăcător al simptomelor. Procedura reduce contracțiile involuntare ale vezicii urinare și contribuie la ameliorarea simptomelor la pacienții selectați pentru acest tratament. Indicația este stabilită individual, în urma unei evaluări urologice complete.

Până de curând, pacienții din județ care aveau indicație pentru această procedură erau nevoiți, de regulă, să se adreseze unor centre universitare sau clinici specializate din alte orașe. Realizarea intervenției și în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia oferă pacienților acces la această metodă modernă de tratament mai aproape de casă, fără a mai fi necesară deplasarea în alte centre medicale.

Intervenția a fost posibilă și datorită dotărilor și echipamentelor medicale existente în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Alba.

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