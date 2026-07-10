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PENSII 2026 | Casa de Pensii a făcut anunțul: O parte dintre pensionari vor primi banii astăzi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 25 de secunde

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Casa de Pensii a făcut anunțul: O parte dintre pensionari vor primi banii astăzi

Casa de Pensii din Sibiu, Bistrița-Năsăud sau Gorj au anunțat că pensionarii vor primi banii astăzi, 10 iulie, 2026. 

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,,Informăm pensionarii care își încasează drepturile de pensie prin cont bancar că AZI, 09.07.2026, Casa Județeană de Pensii Sibiu a virat drepturile bănești (pensii și/sau alte drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special), către instituțiile bancare, prin intermediul Trezoreriei Sibiu.

În aceste condiții, dragi pensionari, în cursul zilei de VINERI, 10 iulie, vor fi alimentate, de către bănci, conturile individuale ale dumneavoastră.”, se arată într-un mesaj publicat de Casa de Pensii Sibiu.

Pensionarii care primesc pensia prin Poșta Română vor primi banii direct la domiciliu, prin intermediul factorului poștal.

În cazul în care pensionarul nu este găsit acasă, acesta trebuie să urmeze procedura comunicată de Poșta Română pentru recuperarea sumei.

De ce unii pensionari primesc banii mai devreme?

Diferența apare din cauza metodei de plată. Viramentul bancar este realizat electronic, în timp ce plata prin poștă presupune pregătirea documentelor și distribuirea fizică a banilor către fiecare beneficiar.

Astfel, pensionarii care primesc pensia pe card nu trebuie să aștepte vizita poștașului, iar cei care primesc pensia prin Poșta Română trebuie să țină cont de traseul de distribuire.

Ce fac pensionarii dacă pensia nu a ajuns?

Dacă pensia nu este primită la data obișnuită, beneficiarii sunt sfătuiți să verifice mai întâi:

– situația contului bancar, dacă primesc banii pe card;

– oficiul poștal de care aparțin, dacă primesc pensia acasă;

– casa teritorială de pensii, dacă problema persistă.

Plata pensiilor pentru luna iulie 2026 se face atât prin Poșta Română, cât și prin cont bancar, iar data exactă depinde de metoda aleasă de fiecare pensionar.

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