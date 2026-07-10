Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Șofer începător, implicat într-un accident la Ighiu: A intrat într-o mașină în timp ce schimba direcția de mers

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Șofer începător, implicat într-un accident la Ighiu: A intrat într-o mașină în timp ce schimba direcția de mers

Un accident rutier s-a produs joi, 9 iulie 2026, pe o stradă din comuna Ighiu, fiind implicate două autoturisme. Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a autoturismului lovit.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Din imagini se observă cum un șofer începător, aflat la volanul unui autoturism inscripționat cu semnul specific, virează la stânga, pentru a intra pe o altă stradă, moment în care intră în coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar.

În urma impactului, cele două autoturisme au fost avariate. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs in localitate Ighiu. Forțele alocate: au fost 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Noul semafor din intersecția străzilor Calea Moților și Albac, motiv de nervi în plus pentru șoferii din Alba Iulia: ,,O să fie circ”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

9 iulie 2026

De

Noul semafor din intersecția străzilor Calea Moților și Albac, motiv de nervi în plus pentru șoferii din Alba Iulia: ,,O să fie circ”  Semaforul din intersecția străzilor Calea Moților și Albac a fost pus în funcțiune joi, 9 iulie 2026. Deși autoritățile susțin că măsura va contribui la creșterea siguranței rutiere și la fluidizarea traficului, […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Cum arată acum drumul de la Baraj Oașa – Luncile Prigoanei – Poarta Raiului: ,,Cel mai bun care a fost vreodată”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

9 iulie 2026

De

Cum arată acum drumul de la Baraj Oașa – Luncile Prigoanei – Poarta Raiului: ,,Cel mai bun care a fost vreodată”  Drumul de la Baraj Oașa – Luncile Prigoanei – Poarta Raiului a fost îmbunătățit în ultima perioadă, iar condițiile de circulație s-au schimbat semnificativ. Un cititor al ziarulunirea.ro a surprins, într-o filmare realizată recent, […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la volan pe o stradă din Blaj: Un șofer teribilist a fost la un pas să producă un accident grav. Momentul a fost surprins de camere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 zile

în

4 iulie 2026

De

Inconștiență la volan pe o stradă din Blaj: Un șofer teribilist a fost la un pas să producă un accident grav. Momentul a fost surprins de camere Un șofer teribilist a fost la un pas să producă un accident grav pe strada Gheorghe Barițiu din Blaj.  Mai exact, șoferul care circula cu viteză, pe strada […]

Citește mai mult