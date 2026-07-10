VIDEO ȘTIREA TA | Șofer începător, implicat într-un accident la Ighiu: A intrat într-o mașină în timp ce schimba direcția de mers

Șofer începător, implicat într-un accident la Ighiu: A intrat într-o mașină în timp ce schimba direcția de mers

Un accident rutier s-a produs joi, 9 iulie 2026, pe o stradă din comuna Ighiu, fiind implicate două autoturisme. Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a autoturismului lovit.

Din imagini se observă cum un șofer începător, aflat la volanul unui autoturism inscripționat cu semnul specific, virează la stânga, pentru a intra pe o altă stradă, moment în care intră în coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar.

În urma impactului, cele două autoturisme au fost avariate. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs in localitate Ighiu. Forțele alocate: au fost 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.

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