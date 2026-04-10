Cum va fi vremea în România în noaptea de Înviere: Ce temperaturi vom avea de Paște 2026

În noaptea de Înviere, temperaturile în România se anunță  a fi mai scăzute decât este normal pentru această perioadă, iar cerul va fi în mare parte noros. În unele zone sunt posibile și ploi slabe, însoțite de vânt moderat, ceea ce va accentua senzația de frig.

Astfel, cei care vor participa la slujba de Înviere ar trebui să se pregătească pentru o noapte răcoroasă și, pe alocuri, umedă, fiind recomandat să se îmbrace mai gros.

În noaptea de Înviere, în Capitală, pe timpul nopții termometrele vor arăta 4-5 grade Celsius, iar ziua vor fi între 10 și 13 grade. În întreaga țară, temperaturile vor varia între 5 și 14 grade, în prima zi de Paște.

Ce temperaturi vom avea de Paște
În prima zi de Paște, vremea rămâne destul de rece pentru perioada din calendar, cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar în unele regiuni vor fi și ploi de scurtă durată.

”Din punct de vedere termic, așa cum menționam, valori în scădere, iar pentru ziua de sâmbătă prognozăm 3 până la 13 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minime între -3 grade în depresiuni, până la 7 grade pe litoral.

Iar prima zi a sărbătorii Pascale, în ziua de duminică, de asemenea 4-14 grade, cu minime între -1 grad în depresiuni, până la 8 grade pe litoral”, a declarat Elena Mateescu, potrivit Spotmedia.

