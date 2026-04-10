Cum va fi vremea în România în noaptea de Înviere: Ce temperaturi vom avea de Paște 2026
În noaptea de Înviere, temperaturile în România se anunță a fi mai scăzute decât este normal pentru această perioadă, iar cerul va fi în mare parte noros. În unele zone sunt posibile și ploi slabe, însoțite de vânt moderat, ceea ce va accentua senzația de frig.
Astfel, cei care vor participa la slujba de Înviere ar trebui să se pregătească pentru o noapte răcoroasă și, pe alocuri, umedă, fiind recomandat să se îmbrace mai gros.
În noaptea de Înviere, în Capitală, pe timpul nopții termometrele vor arăta 4-5 grade Celsius, iar ziua vor fi între 10 și 13 grade. În întreaga țară, temperaturile vor varia între 5 și 14 grade, în prima zi de Paște.
Ce temperaturi vom avea de Paște
În prima zi de Paște, vremea rămâne destul de rece pentru perioada din calendar, cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar în unele regiuni vor fi și ploi de scurtă durată.
”Din punct de vedere termic, așa cum menționam, valori în scădere, iar pentru ziua de sâmbătă prognozăm 3 până la 13 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minime între -3 grade în depresiuni, până la 7 grade pe litoral.
Iar prima zi a sărbătorii Pascale, în ziua de duminică, de asemenea 4-14 grade, cu minime între -1 grad în depresiuni, până la 8 grade pe litoral”, a declarat Elena Mateescu, potrivit Spotmedia.
Ce trebuie să facă credincioșii înainte de spovedanie și împărtășanie: Reguli pentru spovedanie
Ce trebuie să facă credincioșii înainte de spovedanie și împărtășanie: Reguli pentru spovedanie Spovedania și împărtășania, două dintre cele mai importante Taine ale Bisericii Ortodoxe, sunt considerate momente de apropiere de Dumnezeu și de curățire sufletească. Pentru ca aceste Taine să fie primite corespunzător, credincioșii ortodocși trebuie să respecte anumite pregătiri și să aibă o […]
În pandemia de Covid-19 românii au plătit rate mai mari în mod incorect: Ce amenzi riscă băncile. Raport al Consiliului Concurenței
În pandemia de Covid-19 românii au plătit rate mai mari în mod incorect: Ce amenzi riscă băncile. Raport al Consiliului Concurenței Consiliul Concurenței ar putea da cea mai mare amendă din istoria sa, în cazul în care, după mai bine de trei ani de investigații și volume uriașe de informații analizate, va ajunge la concluzia […]
Călin Georgescu, mesaj pentru fanii săi în Săptămâna Mare: ,,Să fie clar pentru toți! Nu plec nicăieri. Rămân aici! Nu vă las singuri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor. Alături de cel sărac, obidit și nedreptățit”
Călin Georgescu, mesaj pentru fanii săi în Săptămâna Mare: ,,Să fie clar pentru toți! Nu plec nicăieri. Rămân aici! Nu vă las singuri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor. Alături de cel sărac, obidit și nedreptățit” Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a transmis un mesaj clar în Săptămâna Mare pentru fanii săi. După […]
Ce trebuie să facă credincioșii înainte de spovedanie și împărtășanie: Reguli pentru spovedanie
Ce trebuie să facă credincioșii înainte de spovedanie și împărtășanie: Reguli pentru spovedanie Spovedania și împărtășania, două dintre cele mai...
VIDEO SPECTACULOS | O fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă: Înghețul târziu a lovit crunt
O fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă:...
Accident MORTAL pe DN 66: Un vârstnic de 73 de ani DECEDAT după impactul dintre două mașini. Doi adolescenți și doi adulți, răniți. Intervine și elicopterul SMURD
Accident MORTAL pe DN 66: Un vârstnic de 73 de ani DECEDAT după impactul dintre două mașini. Doi adolescenți și...
FOTO | Motocicliștii Lupii Singidavei au oferit alimente pentru masa de Paște 2026 pentru 15 familii nevoiașe din Cugir: „Sărbători cu liniște tuturor!”
Motocicliștii Lupii Singidavei au oferit alimente pentru masa de Paște 2026 pentru 15 familii nevoiașe din Cugir: „Sărbători cu liniște...
Parc arheologic de mari dimensiuni pe terenul din Partoș pe care urma să se construiască noua autobază a municipiului Alba Iulia: Ce intenții au autoritățile
Parc arheologic de mari dimensiuni pe terenul din Partoș pe care urma să se construiască noua autobază a municipiului Alba...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
SÂMBĂTA MARE, ultima zi din Săptămâna Patimilor. Obiceiuri, tradiţii şi superstiţii, înainte de Învierea Domnului
SÂMBĂTA MARE, ultima zi din Săptămâna Patimilor. Obiceiuri, tradiţii şi superstiţii, înainte de Învierea Domnului Sâmbăta Mare este ziua dinaintea...
Mesaje de Paste fericit 2026. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti
MESAJE de PASTE fericit 2026 • Texte cu URARI, FELICITARI de Paste, SMS -uri frumoase, haiose şi amuzante de Sfintele...