Cum va fi vremea în luna martie 2026: Prognoza meteo de la ANM pe săptămâni. Meteorologii nu exclud ninsorile și alternanțe între zile de primăvară și episoade bruște de ger

ANM a emis prognoza meteo pentru luna martie 2026, indicând o evoluție a condițiilor meteorologice marcată de un tipar de instabilitate extremă, unde zilele cu aspect primăvăratic vor fi alternate brusc de episoade de ger și precipitații solide.

Potrivit specialiștilor, tranziția dintre lunile februarie și martie 2026 va sta sub semnul unor variații termice care pot depăși 10-15 grade Celsius într-un interval de doar 24 de ore, menținând probabilitatea apariției ninsorilor chiar și după debutul calendaristic al primăverii.

Directorul ANM a subliniat că masa de aer rece care va traversa țara va aduce valori de temperatură sub pragul de ger, în special în zonele nordice și centrale, transformând ploile în lapoviță și ninsoare.

Alternanțe termice severe: De la 17 grade, direct la ger

Conform declarațiilor făcute de Elena Mateescu, directorul ANM, actualizarea estimărilor din această dimineață pentru intervalul 16 februarie – 16 martie păstrează un semnal clar: „perioade mai calde, urmate de perioade mai reci”. Această succesiune rapidă a maselor de aer devine noua normalitate pentru finalul iernii 2025-2026.

Dacă în anumite zile românii se vor bucura de temperaturi de 16-17°C în partea de vest a țării și de valori de 12-13°C în Capitală, răcirea va fi una brutală.

„De duminică vremea va intra într-un proces de răcire, la început în partea de vest, nord și centru a țării”, avertizează șefa ANM.

Această scădere va fi resimțită acut începând de luni, când temperaturile maxime vor coborî drastic, de la 16-17 grade sâmbăta, la doar 6-7 grade duminica.

Ninsori la început de martie? Ce spun meteorologii

Deși calendarul se apropie de luna martie, fenomenele specifice sezonului rece nu vor părăsi teritoriul României prea curând. Elena Mateescu a precizat că masa de aer rece va aduce precipitații care vor evolua rapid:

„La început sub formă de ploaie, lapoviță, apoi vor predomina ninsorile, în mod deosebit la munte, acolo unde se va depune și strat de zăpadă nou”.

Posibilitatea ca zăpada să apară și în zonele de relief joase este ridicată, în special în prima parte a lunii martie.

„Nu excludem ca perioade cu câteva zile mai cald, urmate de perioade cu câteva zile mai rece să fie de interes și în prima lună din primăvară, care poate să păstreze fenomene specifice sezonului alb, așa cum s-a întâmplat cel puțin în ultimii ani”, a explicat directorul ANM.

În special în săptămâna 2-9 martie, zona Moldovei ar putea înregistra temperaturi medii mai coborâte decât în restul țării.

Prognoza pe săptămâni: Intervalul 16 februarie – 16 martie 2026

Evoluția detaliată pe regiuni arată un regim pluviometric și termic variat, după cum urmează:

Săptămâna 16-23 februarie: Valorile termice medii se vor stabiliza în jurul normelor climatologice pe întreg teritoriul. Totuși, cantitățile de precipitații estimate vor prezenta o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Săptămâna 23 februarie – 2 martie: Se mențin temperaturi apropiate de normalul perioadei la nivel național. Regimul ploilor va fi, de asemenea, cel specific sfârșitului de februarie.

Săptămâna 2-9 martie: Această perioadă este monitorizată atent pentru posibile ninsori. Deși mediile termice sunt apropiate de specificul săptămânii, în estul țării vremea poate fi mai rece.

Săptămâna 9-16 martie: Există o probabilitate ridicată ca prima jumătate a lunii martie să aducă valori ușor peste norme, indicând o încălzire treptată spre mijlocul lunii.

Nopți geroase și valori de -10 grade Celsius

Impactul răcirii de la începutul săptămânii viitoare va fi cel mai vizibil pe parcursul nopților și al dimineților. Minimele vor scădea treptat, atingând pragul de ger.

„Vom vorbi din nou de temperaturi ce vor caracteriza o vreme rece, geroasă noaptea și dimineața”, afirmă Elena Mateescu.

Se așteaptă valori de până la -10°C în zonele centrale și nordice, în timp ce pe litoral minimele vor fi de -2…-3°C, iar în Capitală se vor înregistra aproximativ -5°C.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI