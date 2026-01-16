Cum va fi VREMEA în România până în 16 februarie 2026: Revine gerul, iar precipitațiile vor fi destul de reduse

Cum va fi VREMEA în România până în 16 februarie 2026

Vremea se va menține foarte rece în România până la mijlocul lunii februarie, iar în următoarele zile va reveni gerul, arată prognoza Admnistrației Naționale de Meteorologie pentru următoarele 4 săptămâni.

*19 – 26 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

*26 ianuarie – 2 februarie 2026

Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice. Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

*2 – 9 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.

*9 – 16 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI