Cum va fi vremea de Revelion 2025-2026. Prognoza METEO anunță un ger năprasnic după Anul Nou din cauza unui anticiclon care lovește România
Meteorologii ANM au publicat o prognoză specială pentru finalul anului, valabilă inclusiv pentru noaptea de Revelion. Un anticiclon format în zona Groenlandei va ajunge deasupra României, aducând cu el un val de aer deosebit de rece. Totodată, în perioada Revelionului sunt așteptate ninsori pe suprafețe întinse din întreaga țară, iar vântul va favoriza formarea zăpezii troienite.
”CONTEXT SINOPTIC ȘI PROGNOZĂ VREME DE REVELION EUROPA și ROMÂNIA
În urma analizei hărții sinoptice de la nivelul Europei, fig.1, din noaptea de 27 decembrie ora 00 UTC, se poate evidenția prezența unui anticiclonului groenlandez (M), cu valori la centru de peste 1040 hPa între Islanda și Arhipelagul Britanic, bordat la vest-sud-vest de Peninsula Iberică de un ciclon și de asemenea de un culoar depresionar format din mai mulți cicloni dinspre Marea Norvegiei, către Câmpia Rusă și zona Turciei, cu fronturile lor atmosferice.
Acest gradient baric creat între câmpul anticiclonic și șirul zonelor de presiune scăzută, coroborat și cu o circulație foarte intensă din sector nordic-nord-vestic în troposfera medie (500 mb), se va menține până la sfârșitul anului 2025 și va determina pătrunderi succesive de aer foarte rece, dinspre zona polar-arctică, peste jumătatea de est a Europei, așa cum se prezintă câmpurile probabile din fig.2, pentru data de 31 decembrie 2025, ora 12 UTC.
Această configurație sinoptică va conduce în zilele următoare, la intensificări ale vântului și în cea mai mare parte a țării noastre, motiv pentru care Administrația Națională de Meterologie (ANM) a emis mai multe mesaje generale – informare, coduri galbene și coduri portocalii până luni, 29 decembrie. Intensitatea maximă a acestui episod de vânt va fi atinsă în cursul zilei de duminică, 28 decembrie și în noaptea de duminică spre luni (28/29 decembrie), așa cum se poate observa în câmpul probabil a rafalelor maxime de vânt estimate de modelul global ECMWF, fig. 3. Astfel, în zona Carpaților Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, dar viteze de 70…90 km/h se vor înregistra local și în zona mai joasă din Moldova și Transilvania.
Având în vedere că, în această perioadă, sunt prognozate intervale cu ninsori în regiunile nordice, centrale și estice, precum și la munte, în aceste zone vom vorbi și de ninsori viscolite, cu un impact mai mare în zonele montane înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vizibilitatea va fi extrem de redusă și zăpada troienită. De asemenea în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va putea actualiza prezentele mesaje inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (now-casting).
Conform rulării modelelor din dimineața zilei de 27 decembrie 2025, pentru noaptea de Revelion (31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026) sunt estimate temperaturi minime negative în toată țara, de la -10…-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre -2 grade în zona costieră a Dobrogei, și cu valori cuprinse între -19 și -13 grade la munte, la peste 2000 m altitudine, iar îndeosebi regiunile intracarpatice și la munte probabilitatea de ninsoare va fi ridicată.
Cel mai geros Revelion din ultima perioadă de timp, datează din noaptea de 2014 spre 2015, când în condițiile unui strat de zăpadă existent în cea mai mare parte a țării, temperaturile au scăzut sub pragul gerului în toate regiunile, astfel minimele s-au situat de între -32 de grade la Întorsura Buzăului și -10 grade la mai multe stații meteorologice din vestul țării, în timp ce în Capitală s-au înregistrat între -20 și -16 grade Celsius.”, arată prognoza ANM.
