Cum va fi VREMEA de Florii și Paște 2026 în Transilvania: Variații mari de temperatură și ploi. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, luni, 30 martie 2026, o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 30 martie – 12 aprilie 2026.

În Transilvania sunt așteptate variații mari de temperatură și ploi.

Vremea va fi mult schimbătoare din punct de vedere termic, mai ales în regimul diurn. Dacă la debutul intervalului vor fi maxime mai mari decât în mod normal pentru această dată, cu medii în jurul a 14 grade, se va răci semnificativ în ziua imediat următoare, respectiv pe 31 martie, la medii de 8 grade.

Din data de 1 aprilie și până la finalul celor două săptămâni de prognoză vor fi variații aproape zilnic, până în 6 aprilie de creștere spre medii de 18 grade, iar până în 12 aprilie în general de scădere spre 15 grade mediat regional.

În antiteză însă putem pune regimul termic nocturn care nu va avea variații prea mari de-a lungul perioadei estimate, în consecință se va situa între 0 și 5 grade, valori obținute evident prin mediere.

Vor fi precipitații cam pe toată durata prognozată, dar probabilitatea ca acestea să fie mai extinse și mai însemnate cantitativ va fi mai mare pe 31 martie și din nou pe 6 și 9 aprilie.

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țârii și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

