Actualitate

Cum va fi VREMEA de Florii și Paște 2026 în Transilvania: Variații mari de temperatură și ploi. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 55 de minute

în

De

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, luni, 30 martie 2026, o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 30 martie – 12 aprilie 2026.

În Transilvania sunt așteptate variații mari de temperatură și ploi.

Vremea va fi mult schimbătoare din punct de vedere termic, mai ales în regimul diurn. Dacă la debutul intervalului vor fi maxime mai mari decât în mod normal pentru această dată, cu medii în jurul a 14 grade, se va răci semnificativ în ziua imediat următoare, respectiv pe 31 martie, la medii de 8 grade.

Din data de 1 aprilie și până la finalul celor două săptămâni de prognoză vor fi variații aproape zilnic, până în 6 aprilie de creștere spre medii de 18 grade, iar până în 12 aprilie în general de scădere spre 15 grade mediat regional.

În antiteză însă putem pune regimul termic nocturn care nu va avea variații prea mari de-a lungul perioadei estimate, în consecință se va situa între 0 și 5 grade, valori obținute evident prin mediere.

Vor fi precipitații cam pe toată durata prognozată, dar probabilitatea ca acestea să fie mai extinse și mai însemnate cantitativ va fi mai mare pe 31 martie și din nou pe 6 și 9 aprilie.

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țârii și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Aproximativ 350.000 de euro, găsiți de DNA în locuințele șefului Autorității Rutiere, apropiat al lui Sorin Grindeanu

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

31 martie 2026

De

Aproximativ 350.000 de euro, găsiți de DNA în locuințele șefului Autorității Rutiere, apropiat al lui Sorin Grindeanu Procurorii DNA au găsit aproximativ 350.000 de euro în locuințele șefului Autorității Rutiere Române (ARR), Cristian Anton (apropiat al lui Sorin Grindeanu), din București și Timișoara, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Concret, spun sursele, anchetatorii au ridicat […]

Citește mai mult

Actualitate

ANAF şi-a lansat plaftorma online eLicitațiiANAF prin care licitează bunurile sechestrate: Vinde mașini, ceasuri și alte bunuri la preț de nimic. Peste 1 milion de accesări în primele ore

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

31 martie 2026

De

ANAF şi-a lansat plaftorma online eLicitațiiANAF prin care licitează bunurile sechestrate: Vinde mașini, ceasuri și alte bunuri la preț de nimic. Peste 1 milion de accesări în primele ore ANAF a lansat oficial, pe 30 martie 2026, o nouă poartă digitală pentru cei care urmăresc licitațiile cu bunuri confiscate, sechestrate sau intrate în proprietatea privată […]

Citește mai mult

Actualitate

România ar putea interzice țigările pentru cei sub 18 ani. Restricțiile s-ar aplica și vape-urilor și altor dispozitive electronice

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

31 martie 2026

De

România ar putea interzice țigările pentru cei sub 18 ani. Restricțiile s-ar aplica și vape-urilor și altor dispozitive electronice Proiectul care prevede că persoanelor care au vârsta sub 18 ani le va fi strict interzis fumatul a fost adoptat, luni, 30 martie 2026. De aemenea, celor sub 18 ani le va fi interzisă și utilizarea […]

Citește mai mult