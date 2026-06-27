Curier Județean

ACCIDENT în Alba Iulia: Impact între două mașini pe strada Vasile Goldiș

Ioana Oprean

Publicat

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ACCIDENT în Alba Iulia: Impact între două mașini pe strada Vasile Goldiș

Detașamentul de pompieri Alba Iulia din cadrul ISU Alba intervine în aceste momente pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru gestionarea operativă a unei situații de urgență generate de un accident rutier produs pe raza municipiului Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș, a transmis ISU Alba sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 14.26.

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În eveniment sunt implicate două autoturisme.

Din primele informații, nu au fost identificate persoane încarcerate, însă echipajele operative acționează la fața locului pentru evaluarea completă a situației, asigurarea perimetrului și prevenirea oricăror riscuri secundare, cum ar fi scurgeri de combustibil sau alte pericole asociate coliziunii.

Pentru gestionarea intervenției au fost alocate forțe din cadrul ISU Alba, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), care acordă asistență medicală persoanelor implicate, dacă situația o impune.

Intervenția este în dinamică, iar pompierii militari acționează pentru asigurarea zonei și sprijinirea echipajelor medicale, urmând ca, după finalizarea operațiunilor, să fie stabilite împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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