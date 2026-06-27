ACCIDENT în Alba Iulia: Impact între două mașini pe strada Vasile Goldiș

Detașamentul de pompieri Alba Iulia din cadrul ISU Alba intervine în aceste momente pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru gestionarea operativă a unei situații de urgență generate de un accident rutier produs pe raza municipiului Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș, a transmis ISU Alba sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 14.26.

În eveniment sunt implicate două autoturisme.

Din primele informații, nu au fost identificate persoane încarcerate, însă echipajele operative acționează la fața locului pentru evaluarea completă a situației, asigurarea perimetrului și prevenirea oricăror riscuri secundare, cum ar fi scurgeri de combustibil sau alte pericole asociate coliziunii.

Pentru gestionarea intervenției au fost alocate forțe din cadrul ISU Alba, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), care acordă asistență medicală persoanelor implicate, dacă situația o impune.

Intervenția este în dinamică, iar pompierii militari acționează pentru asigurarea zonei și sprijinirea echipajelor medicale, urmând ca, după finalizarea operațiunilor, să fie stabilite împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE