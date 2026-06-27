Curier Județean

INCENDIU în Henig: Baloți de paie cuprinși de flăcări

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 minute

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INCENDIU în Henig: Baloți de paie cuprinși de flăcări

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine în aceste momente în localitatea Henig pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai mulți baloți de paie, a anunțat ISU Alba sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 14.17.

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Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, la fața locului au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia, respectiv două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.

În sprijin acționează și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Berghin.

Echipajele acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea extinderii acestuia la alte bunuri sau suprafețe din apropiere.

Intervenția este în dinamică, iar pompierii depun eforturi pentru stingerea completă a focarelor de ardere.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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