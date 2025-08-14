Cum se vor desfășura examenele naționale în anul de învățământ 2025-2025: Ordinele de ministru sunt în consultare publică

Cum se vor desfășura examenele naționale în anul de învățământ 2025-2025

Ministerul Educației a lansat, marți, 12 august în consultare publică, proiectele de ordine de ministru privind organizarea examenelor naționale în anul de învățământ 2025-2026.

Este vorba:

*Proiectul de ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025 – 2026

*Proiectul de ordin privind organizarea admiterii în învățământul liceal 2026

*Proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2026

Documentele conțin și propunerile de calendare de desfășurare a examenelor naționale/activităților specifice, precum și propunerile de calendare pentru simulările examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat).

Conform actualelor propuneri de calendare:

*probele scrise ale evaluării naționale, respectiv ale examenului național de bacalaureat se vor desfășura după finalizarea cursurilor anului școlar 2025-2026.

*probele de evaluare a competențelor, în cadrul examenului național de bacalaureat, se vor desfășura după încheierea cursurilor anului școlar 2025-2026 pentru clasa a XII-a

*pentru probele scrise se păstrează prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații, atât la evaluarea națională, cât și la bacalaureat.

Proiectele de ordine pot fi consultate AICI.

