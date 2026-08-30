30 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina continuă să se mențină la 10,20 lei/litru în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina continuă să se mențină la 10,20 lei/litru în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților continuă să se mențină la un nivel ridicat în Alba Iulia și în România. Duminică, 30 august 2026, motorina se vinde cu peste 10 lei/litru la cele mai cunoscute benzinării din municipiu.
Preț carburanți Alba Iulia la data de 30 august 2026, potrivit peco-online:
OMV:
- Motorină – 10.20 lei
- Benzină – 9.57 lei
Petrom:
- Motorină – 10.14 lei
- Benzină – 9.51 lei
Lukoil
- Motorină – 10.40 lei
- Benzină – 9.57 lei
Mol:
- Motorină – 10.20 lei
- Benzină – 9.57 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.20 lei
- Benzină – 9.54 lei
Reamintim că, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei pentru motorina standard, în perioada 16-31 august 2026. Măsura a dus inițial la scăderea prețurilor, însă carburantul a început din nou să se scumpească.
Prețurile afișate de Peco Online sunt orientative și se pot modifica în funcție de stație și de ora actualizării.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
O femeie din Ungaria, rănită pe un traseu din Piatra Secuiului: Intervin salvatorii montani de la Rimetea
O femeie din Ungaria, rănită pe un traseu din Piatra Secuiului: Intervin salvatorii montani de la Rimetea O femeie, cetățean maghiar a suferit o posibilă fractură la un membru inferior, pe traseul turistic de pe Piatra Secuiului, duminică, 30 august 2026, anunță Salvamont Alba. Echipa de salvatori montani de la Rimetea intervine în aceste momente. […]
Update foto | Incendiu la Alba Iulia: O casă, cuprinsă de flăcări în zona Dedeman. Pompierii intervin cu două autospeciale
Incendiu la Alba Iulia: O locuință, cuprinsă de flăcări în zona Dedeman. Pompierii intervin cu două autospeciale Pompierii din Alba Iulia intervin, duminică, 30 august 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din municipiu, în zona Dedeman. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în mun. […]
Update | Tragedie pe Transalpina, între Laz și Căpâlna: Un tânăr motociclist și-a pierdut viața după un accident
Accident rutier între Laz și Căpâlna: O motocicletă, implicată. Traficul rutier este îngreunat Știrea inițială Un accident rutier a avut loc duminică, 30 august 2026, pe DN 67 C, între localitățile Laz și Căpâlna. Din primele informații disponibile, în evenimentul rutier a fost implicată o motocicletă, o persoană fiind în stare de inconștiență în urma […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Prețurile porumbului și grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani: Care sunt motivele
Prețurile porumbului și grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani: Care sunt motivele Prețurile porumbului...
Controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ. ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți”
Controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ. ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți” ANPC a demarat...
Știrea Zilei
Foto | Cine este tânărul din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident între Laz și Căpâlna: ,,Drum lin prieten drag”
Cine este tânărul din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident între Laz și Căpâlna: ,,Drum lin...
Cum s-a produs accidentul de pe Transalpina, între Laz și Căpâlna, în care un tânăr motociclist din Vințu de Jos și-a pierdut viața: A lovit un parapet metalic
Cum s-a produs accidentul de pe Transalpina, între Laz și Căpâlna, în care un tânăr motociclist din Vințu de Jos...
Curier Județean
O femeie din Ungaria, rănită pe un traseu din Piatra Secuiului: Intervin salvatorii montani de la Rimetea
O femeie din Ungaria, rănită pe un traseu din Piatra Secuiului: Intervin salvatorii montani de la Rimetea O femeie, cetățean...
30 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina continuă să se mențină la 10,20 lei/litru în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina continuă să se mențină la 10,20 lei/litru în mai multe stații din oraș. Cât...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...