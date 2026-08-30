O femeie din Ungaria, rănită pe un traseu din Piatra Secuiului: Intervin salvatorii montani de la Rimetea

O femeie, cetățean maghiar a suferit o posibilă fractură la un membru inferior, pe traseul turistic de pe Piatra Secuiului, duminică, 30 august 2026, anunță Salvamont Alba.

Echipa de salvatori montani de la Rimetea intervine în aceste momente.

,,Apel 112, pentru o femeie, cetățean maghiar, cu suspiciune de fractură membru inferior, pe Piatra Secuiului, traseu bandă roșie. Intervine echipa de salvatori montani aflată în serviciu la Rimetea.”, potrivit Salvamont Alba.

Știre în curs de actualizare…

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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