Rămâi conectat

Curier Județean

Cum poți deveni voluntar la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia: „Fii lumina unei zile pentru un om care are nevoie de zâmbetul tău!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Cum poți deveni voluntar la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia  a anunțat, joi, 23 octombrie 2025, declanșarea procedurii de selecție a voluntarilor care să își desfășoare activitatea în cadrul așezământului. 

„Îți dorești să aduci zâmbete, să asculți povești de viață și să petreci timp cu oameni care au nevoie de atenție și sprijin?
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia caută voluntari cu suflet mare, care doresc să se implice în activitățile destinate seniorilor noștri”, este apelul lansat de reprezentanții instituției.

Citește și: FOTO | Două coafeze cu suflet mare din Alba Iulia, gest impresionant pentru vârstnicii de la căminul din oraș: ,,Binele se face în tăcere”

Ce poți face ca voluntar:

– să petreci timp alături de vârstnici, prin discuții, jocuri sau lectură;

– să ajuți la organizarea activităților recreative și culturale;

– să oferi sprijin în activitățile zilnice, în funcție de abilitățile tale;

– să aduci un strop de bucurie și empatie în viața lor;

Ce persoane sunt căutate:

– răbdătoare, empatice și deschise;

– dornice să se implice și să învețe;

– care cred în puterea binelui făcut din inimă.

„Programul de voluntariat este flexibil, iar implicarea ta poate face o diferență reală ! Dacă vrei să faci parte din echipa noastră, te așteptăm să ne contactezi la 0258834315, [email protected] sau  direct la sediul nostru din Alba Iulia, strada Lalelelor, nr. 60.

Devino voluntar la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia și adu bucurie celor care au dăruit o viață întreagă iubire și înțelepciune!

Un gest mic pentru tine poate însemna enorm pentru ei!

Împreună putem construi o comunitate mai bună, în care grija față de vârstnici devine o dovadă de umanitate și respect!

Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/ sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite” (Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România).

Fii lumina unei zile pentru un om care are nevoie de zâmbetul tău!”, au precizat reprezentanții Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

25 octombrie 2025 | Ziua Armatei Române sărbătorită la Alba Iulia. Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori și moment de reculegere. PROGRAMUL complet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

în

24 octombrie 2025

De

Ziua Armatei Române sărbătorită la Alba Iulia. Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori și moment de reculegere. PROGRAMUL complet Ziua Armatei Române se sărbătorește în fiecare an în România pe data de 25 octombrie. Prefectura Alba a anunțat, cu această ocazie, programul activităților care urmează să aibă loc, începând cu ora 10:00, la […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Școala Gimnazială din Micești intră în reabilitare și extindere. A fost semnat contractul de finanțare

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 13 ore

în

23 octombrie 2025

De

A fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Micești. Peste 300 de elevi vor beneficia de săli și dotări moderne Primăria Alba Iulia a semnat joi, 23 octombrie 2025, împreună cu Ministerul Dezvoltării, contractul de finanțare pentru reabilitarea și extinderea Școlii Gimnaziale Micești. Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, cu aproximativ […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Festivalul Toamnei 2025 la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia: Ariciul, Veverița și Dovlecelul i-au fascinat pe copilași

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 18 ore

în

23 octombrie 2025

De

Festivalul Toamnei 2025 la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia Festivalul Toamnei 2025 la „Licurici” din Alba Iulia a reprezentat o manifestare de succes, caracterizată de magie, energie pozitivă și entuziasm. Curtea grădiniței a găzduit o poveste autumnală animată de personaje precum Ariciul, Veverița și Dovlecelul. Sub coordonarea cadrelor didactice și cu implicarea activă a părinților, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Fermierii pot accesa fonduri pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile: Consultare publică AFIR până pe 31 octombrie 2025

Fonduri pentru energie solară și eoliană în ferme: Ghidul pentru accesarea sprijinului, publicat în consultare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale...
Actualitateacum 2 ore

Șoferii riscă o amendă de 4.000 de lei dacă nu opresc alarma mașinii. Cât timp poate suna sirena conform legii din România

Șoferii riscă o amendă de 4.000 de lei dacă nu opresc alarma mașinii. Cât timp poate suna sirena conform legii...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Maternitatea din Sebeș, reabilitată și modernizată printr-un parteneriat dintre municipalitate și o companie locală: Investiție de peste 9,4 milioane de lei

Maternitatea din Sebeș, reabilitată și modernizată: Investiție de peste 9,4 milioane de lei Lucrările de reabilitare și modernizare a clădirii...
Ştirea zileiacum 13 ore

VIDEO | Managerul de țară al Eurowind Energy explică de ce energia e mai ieftină în nordul Europei și cum poate România să reducă costurile

Managerul Adrian Dobre explică de ce energia e mai ieftină în nordul Europei și cum poate România să reducă costurile...

Curier Județean

Curier Județeanacum 9 minute

25 octombrie 2025 | Ziua Armatei Române sărbătorită la Alba Iulia. Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori și moment de reculegere. PROGRAMUL complet

Ziua Armatei Române sărbătorită la Alba Iulia. Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori și moment de reculegere. PROGRAMUL...
Curier Județeanacum o oră

Cum poți deveni voluntar la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia: „Fii lumina unei zile pentru un om care are nevoie de zâmbetul tău!”

Cum poți deveni voluntar la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia  a anunțat, joi,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu

PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Politică Administrațieacum 23 de ore

Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar

Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul

23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea