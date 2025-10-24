Cum poți deveni voluntar la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia: „Fii lumina unei zile pentru un om care are nevoie de zâmbetul tău!”

Cum poți deveni voluntar la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia a anunțat, joi, 23 octombrie 2025, declanșarea procedurii de selecție a voluntarilor care să își desfășoare activitatea în cadrul așezământului.

„Îți dorești să aduci zâmbete, să asculți povești de viață și să petreci timp cu oameni care au nevoie de atenție și sprijin?

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia caută voluntari cu suflet mare, care doresc să se implice în activitățile destinate seniorilor noștri”, este apelul lansat de reprezentanții instituției.

Ce poți face ca voluntar:

– să petreci timp alături de vârstnici, prin discuții, jocuri sau lectură;

– să ajuți la organizarea activităților recreative și culturale;

– să oferi sprijin în activitățile zilnice, în funcție de abilitățile tale;

– să aduci un strop de bucurie și empatie în viața lor;

Ce persoane sunt căutate:

– răbdătoare, empatice și deschise;

– dornice să se implice și să învețe;

– care cred în puterea binelui făcut din inimă.

„Programul de voluntariat este flexibil, iar implicarea ta poate face o diferență reală ! Dacă vrei să faci parte din echipa noastră, te așteptăm să ne contactezi la 0258834315, [email protected] sau direct la sediul nostru din Alba Iulia, strada Lalelelor, nr. 60.

Devino voluntar la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia și adu bucurie celor care au dăruit o viață întreagă iubire și înțelepciune!

Un gest mic pentru tine poate însemna enorm pentru ei!

Împreună putem construi o comunitate mai bună, în care grija față de vârstnici devine o dovadă de umanitate și respect!

Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/ sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite” (Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România).

Fii lumina unei zile pentru un om care are nevoie de zâmbetul tău!”, au precizat reprezentanții Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia.

