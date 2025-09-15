Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: Proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: TOTUL despre proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați

Obținerea certificatului de rezidență fiscală în România reprezintă un proces complex, reglementat de Codul Fiscal și de convențiile internaționale privind evitarea dublei impuneri. Potrivit Dr. Av. Radu Pavel, avocat coordonator al Societății de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, străinii pot obține acest document prin mai multe proceduri – de la dobândirea cetățeniei române, transcrierea actelor de stare civilă sau legăturile de familie cu cetățeni români, până la șederea de lungă durată ori înregistrarea directă la ANAF, însă fiecare etapă necesită respectarea strictă a regulilor și a documentației impuse de legislația în vigoare.

Colaborarea cu un avocat fiscal, avocat ANAF, avocat în drept fiscal, avocat imigrări, avocat drept imigrație sau cabinet avocat specializat este esențială pentru a evita erori procedurale, respingeri de cereri, riscul de dublă impunere și pentru a asigura conformitatea cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit și rezidența fiscală.

Recunoașterea statutului de rezident fiscal în România este reglementată de Codul Fiscal și de convențiile internaționale de evitare a dublei impuneri. Obținerea unui certificat rezidență fiscală reprezintă dovada oficială că o persoană fizică sau juridică are reședința fiscală pe teritoriul României și, prin urmare, este supusă impozitării pentru veniturile obținute aici. Procedura presupune depunerea de cerere rezidență fiscală la organul competent, respectiv ANAF, care analizează documentele justificative și stabilește obligația de plată prin stabilirea de impozit pe venit.

Pentru cetățeni străini există mai multe modalități legale prin care pot obține rezidență fiscală. Acest statut poate fi dobândit prin procedura de naturalizare și obținere a cetățeniei române, prin recunoașterea reședinței fiscale ca urmare a transcrierii actelor de stare civilă, prin legături de rudenie cu cetățeni români, prin dobândirea unui drept de ședere permanentă după o perioadă de lungă durată sau prin înregistrarea fiscală directă la ANAF rezidență fiscală.

În plus, se poate opta pentru obținerea online a certificatului de rezidență fiscală prin depunerea electronică a documentației prin Spațiul Privat Virtual ANAF, reducând termenele de procesare și beneficiind de acces direct la avantajele fiscale oferite de convenții.

Obținere certificat de rezidență fiscală prin cetățenie română

Înregistrarea fiscală în România este obligatorie pentru orice persoană fizică, română sau străină, care are obligații fiscale pe teritoriul României. Aceasta se face prin atribuirea unui număr de înregistrare fiscală (NIF), care confirmă că persoana este în evidența autorităților fiscale și poate declara și plăti taxele datorate în România.

Dobândirea cetățeniei române conferă unui cetățean străin dreptul de a solicita un certificat de rezidență fiscală pentru persoane fizice, devenind astfel rezident fiscal în România. Conform legislației în vigoare, naturalizarea poate avea loc după 8 ani de ședere continuă și legală sau după 5 ani în cazul în care solicitantul este căsătorit cu un cetățean român. Odată obținută cetățenia, persoana dobândește și reședință fiscală permanentă, ceea ce îi permite să depună o cerere pentru rezidență fiscală la ANAF.

Procedura de obținere cetățenie română implică depunerea unui dosar la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, urmată de verificări și interviuri. După emiterea ordinului de acordare a cetățeniei, beneficiarul are dreptul să ceară înscrierea sa ca rezident fiscal la autoritățile fiscale.

Această etapă presupune completarea unei cerereri pentru certificat de rezidență fiscală și anexarea documentelor care atestă domiciliul și noul statut juridic.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) și Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) sunt instituțiile-cheie implicate în procesul de obținere a cetățeniei române. ANC, aflată sub coordonarea Ministerului Justiției, este responsabilă cu acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenia română.

Instituția gestionează întregul proces, de la verificarea cererii și organizarea interviurilor, până la depunerea jurământului de credință față de statul român. La rândul său, IGI reglementează statutul juridic al străinilor în România, fiind responsabil de eliberarea permiselor de ședere temporară sau permanentă.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Imigrări verifică dacă solicitantul îndeplinește condițiile de rezidență legală și continuă, necesare pentru obținerea cetățeniei. Colaborarea dintre cele două instituții asigură respectarea cadrului legal și validarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Dobândirea cetățeniei este una dintre cele mai sigure căi pentru recunoașterea rezidenței fiscale, întrucât stabilește obligația exclusivă de plată a unui impozit pe venit în România, conform legislației în vigoare și tratatelor internaționale. Legislația permite, pe lângă depunerea la sediul organului fiscal competent, și trimiterea prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, dar și prin intermediul SPV (Spațiu Privat Virtual), potrivit OMFP 660/2017, pentru o obținerea online a certificatului de rezidență fiscală.

Totodată, este important de menționat că valabilitatea certificatului de rezidență fiscală este, de regulă, de un an, mai precis este valabil în anul când a fost emis și primele 60 de zile din anul următor, cu excepția situației în care se schimbă condițiile de rezidență.

Prin urmare, este necesară reînnoirea sa pentru fiecare perioadă fiscală. În lipsa acestui document, contribuabilul nu poate beneficia de prevederile convențiilor internaționale privind evitarea dublei impuneri, iar impozitul pe venit poate fi aplicat atât în România, cât și în statul de rezidență declarat.

Obținere certificat de rezidență fiscală prin transcrierea actelor de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă este o procedură prin care un cetățean străin își înregistrează în România certificatele de naștere, căsătorie sau alte documente similare emise în străinătate. Procedura este reglementată de Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată și completată, și presupune depunerea actului original apostilat/supralegalizat, traducerea legalizată și documentele de identitate.

Cererea este aprobată de primar și avizată de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor. Termenul legal este de 6 luni de la emiterea actului în străinătate, procedura este în general gratuită, iar soluționarea durează în general 30-90 de zile. Această formalitate este necesară pentru obținerea rezidenței fiscale și, implicit, pentru solicitarea unui certificat de rezidență fiscală.

După finalizarea procedurii de transcriere a actelor de stare civilă, persoana interesată poate face pasul următor, respectiv depunerea de cerere pentru rezidență fiscală, urmând ca autoritatea să emită un certificat de rezidență fiscală ce confirmă faptul că persoana respectivă este considerată rezident fiscal în România, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

Importanța certificatului de rezidență fiscală nu poate fi subestimată. În lipsa acestuia, există riscul aplicării incorecte a impozitului pe venit, ceea ce poate conduce la situații de dublă impunere. Practic, veniturile obținute de persoană ar putea fi taxate atât de statul român, cât și de statul de origine, generând pierderi financiare considerabile. De aceea, certificatul de rezidență fiscală este un instrument esențial pentru aplicarea corectă a convențiilor internaționale de evitare a dublei impuneri la care România este parte.

Procesul amplu al dobândirii cetățeniei române devine și el strâns legat de aspectele fiscale și administrative. Procedura poate fi complexă, presupunând interacțiuni cu mai multe instituții publice, respectarea unor termene stricte și prezentarea unor documente în formă corectă și completă.

Obținere certificat de rezidență fiscală prin grad de rudenie cu cetățeni români

Legislația în vigoare prevede posibilitatea recunoașterii statutului de rezident fiscal pentru acei cetățeni străini care dovedesc un grad de rudenie apropiat cu persoane ce dețin cetățenia română. În acest caz, pentru obținerea cetățeniei române este necesară depunerea documentelor justificative care atestă rudenia și urmată de completarea unei cereri pentru certificat de rezidență fiscală pentru persoane fizice la ANAF.

Analiza dosarului de către autoritățile fiscale are ca obiectiv verificarea relației de familie și stabilirea domiciliului fiscal a solicitantului în România. Emiterea unui certificat de rezidență fiscală ANAF produce efecte juridice și fiscale directe, printre care includerea solicitantului în sistemul fiscal român și stabilirea impozitului pe venit, dar și recunoașterea dreptului de a beneficia de prevederile convențiilor internaționale pentru evitarea dublei impuneri încheiate cu alte state.

Pentru persoanele juridice înființate de străini există posibilitatea solicitării unui certificat de rezidență fiscală pentru persoane juridice, mai ales în cazul desfășurării unor activități comerciale. Pentru eliberare, firma trebuie să fie înregistrată fiscal în România, să aibă sediul social aici și să nu fie inactivă.

Cererea se depune împreună cu documentele justificative, precum certificatul de înregistrare fiscală, certificatul constatator de la ONRC, actul constitutiv și, dacă este cazul, declarații privind sediul efectiv al conducerii. Dosarul se poate depune fizic, prin poștă sau online prin Spațiul Privat Virtual. Prin recunoașterea rezidenței fiscale, aceste entități se supun legislației fiscale românești și beneficiază de regimul de evitare a dublei impuneri, ceea ce le conferă avantaje clare în ceea ce privește raportarea fiscală și gestionarea obligațiilor financiare internaționale.

Obținere certificat de rezidență fiscală prin ședere de lungă durată

Dobândirea dreptului de ședere de lungă durată reprezintă un alt temei legal pentru obținerea rezidenței fiscale. Străinii care au locuit legal pe teritoriul României timp de opt ani, sau cinci ani dacă sunt căsătoriți cu un cetățean român, pot solicita reședință fiscală permanentă. Ulterior, este necesară depunerea unei cererii pentru rezidență fiscală pentru emiterea unui certificat rezidență fiscală.

Procesul presupune prezentarea permisului de ședere pe termen lung, a documentelor care atestă domiciliul stabil și a dovezilor privind veniturile realizate în România. Autoritatea fiscală verifică întrunirea tuturor condițiilor și, în urma aprobării, solicitantul primește un certificat rezidență fiscală.

În plus, digitalizarea serviciilor fiscale facilitează accesul la această procedură. ANAF oferă posibilitatea depunerii online a cererii pentru o obținerea online a certificatului de rezidență fiscală, ceea ce reduce timpul de procesare și simplifică pașii administrativi. Această modernizare face ca procedura să fie mai rapidă, mai accesibilă și adaptată nevoilor actuale ale solicitanților, inclusiv pentru cei care desfășoară activități economice pe teritoriul României.

„Măsurile privind rezidența fiscală și obținerea unui certificat de rezidență fiscală trebuie analizate cu atenție pentru a evita riscul de dublă impunere și aplicarea incorectă a impozitului pe venit.”, a declarat Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Dr. Radu Pavel.

Obținere certificat de rezidență fiscală prin procedura directă de înregistrare la ANAF

Procedura directă de înregistrare la ANAF a rezidenței fiscale reprezintă ea mai rapidă și eficientă cale pentru obținerea statutului de rezident fiscal în Romania. Pentru acest demers, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice trebuie să depună o cerere rezidență fiscală, însoțită de documentele justificative privind domiciliul sau sediul social, veniturile realizate și activitățile desfășurate pe teritoriul României.

În cazul persoanelor fizice, este necesară completarea cererii certificat de rezidență fiscală pentru persoane fizice, în timp ce pentru societăți se depune documentația necesară pentru obținerea unui certificat de rezidență fiscală pentru persoane juridice. După analizarea dosarului, ANAF stabilește îndeplinirea condițiilor de rezidență și emite certificatul, prin care solicitantul dobândește obligația de a plăti impozitul pe venit în România.

Un avantaj semnificativ al cadrului actual îl reprezintă digitalizarea procedurii care permite astăzi o obținerea online a certificatului de rezidență fiscală, ceea ce reduce considerabil timpul de soluționare și simplifică interacțiunea cu ANAF. Totodată, contribuabilul trebuie să aibă în vedere că valabilitatea certificatului de rezidență fiscală este limitată, fiind necesară reînnoirea periodică pentru a putea continua să beneficieze de regimul fiscal favorabil.

Așadar, obținerea statutului de rezident fiscal și a unui certificat de rezidență fiscală în România reprezintă un demers esențial pentru stabilirea corectă a domiciliului fiscal și pentru aplicarea conformă de impozitului pe venit. În lipsa acestui document, contribuabilul riscă dubla impunere, ceea ce poate genera costuri suplimentare și complicații juridice. Depunerea cererii de rezidență fiscală, respectarea termenului de valabilitate a certificat de rezidență și utilizarea procedurii online pentru obținerea acestuia sunt pași indispensabili pentru conformitatea fiscală.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil.

Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024.

De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

