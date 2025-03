Cum motivează BEC respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din mai 2025

Biroul Electoral Central a dat publicității, duminică, 9 martie 2025, după ora 22.00, motivarea deciziei de respingere a candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din mai 2025.

„Relevant pentru Biroul Electoral Central este faptul ca hotararea Curtii Constitutionale, anterior mentionata, analizeaza si statueaza cu privire la maniera in care candidatul a carui candidatura face obiectul prezentei verificari de legalitate, a inteles sa se raporteze la conditiile care rezulta din formula sacrosancta a juramantului depus de persoana aleasa in functia de Presedinte al Romaniei, fiind relevanta o atitudine in manifestare contradictorie cu valorile de esenta ale statului de drept”, subliniază Biroul Electoral Central.

Iată decizia BEC:

Analizand jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei in materia contenciosului electoral prezidential (a se vedea Hotararea nr. 2 din 5 octombrie 2024), Biroul Electoral Central a constatat ca, in exercitarea de catre curte a atributiilor exclusive de a „veghea la respectarea procedurii pentru alegerea PRESEDINTELUI ROMANIEI” (art. 146 lit. f) din Constitutia Romaniei), respectiv de a-si stabili competenta (art. 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale), instanta de contencios constitutional a statuat in sensul ca persoanele care candideaza la alegerile pentru Presedintele Romaniei trebuie sa indeplineasca conditiile „care rezulta din formula sacrosancta a juramantului depus de persoana aleasa in functia de Presedinte al Romaniei”, si anume sa respecte Constitutia si sa apere democratia, conditii pe care candidatul trebuie sa le indeplineasca inca de la momentul depunerii candidaturii sale, aceasta in contextul in care „propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tarziu cu 50 de zile inainte de data alegerilor” – art. 27 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei.

Biroul Electoral Central, in considerarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. B a), respectiv alin. (3) al aceluiasi articol din Legea nr. 47/1992, constata ca „Deciziile si hotararile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor”, aceste dispozitii reprezentand reflexia dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 147 alin. (4) teza a doua din Constitutie, potrivit careia „De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor”.

De asemenea, chiar Curtea Constitutionala, in Hotararea nr. 2 din 5 octombrie 2024, statueaza in sensul ca efectele actului jurisdictional al Curtii Constitutionale se subsumeaza prevederilor art. 147 alin. (1) si (4) din Legea fundamentala (a se vedea in acest sens consideerentul 53 al hotararii).

Subsecvent retinerii acestor premise esentiale, Biroul Electoral Central este in masura sa sublinieze imprejurarea ca deciziile si hotararile Curtii Constitutionale fac parte din ordinea constitutionala si sunt general obligatorii, impunandu-se erga omnes, astfel si autoritatilor publice chemate sa organizeze si sa urmareasca buna desfasurare a procesului electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei, inclusiv Biroului Electoral Central.

Astfel, in luarea decizilor privind inregistrarea candidatilor pentru alegerea Presedintelui Romaniei, Biroul Electoral Central este obligat, potrivit prevederilor art. 147 alin. (4) din Constitutie, sa respecte si sa valorifice, sa dea eficienta statuarilor cu forta juridica constitutionala ale instantei de contencios constitutional, astfel inclusiv celor pronuntate in exercitarea de catre aceasta a atributiilor circumscrise obligatiei sale de a veghea la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei (Hotararea Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 2 si nr. 32/2024).

Prin urmare, atat Legea fundamentala, cat si Curtea Constitutionala – prin jurisprudenta sa obligatorie si pentru Biroul Electoral Central –, au configurat cadrul axiologic in care au loc alegerile pentru functia de Presedinte al Romaniei. Astfel, conditiile de forma ale candidaturii, precum si cele speciale de fond, inclusiv declaratia candidatului in sensul ca indeplineste conditiile legale pentru a candida, trebuie analizate, pe de o parte, in cheia conformitatii lor cu cadrul constitutional general, iar, pe de alta parte, in cheia subsidiaritatii lor in raport cu pozitionarea candidatului, in sensul manifestarii de catre acesta a unei atitudini de natura a aduce sau nu atingere cadrului constitutional.

Astfel, intre aceste repere prestabilite, confirmate in jurisprudenta obligatorie a Curtii Constitutionale, Biroul Electoral Central nu poate da prevalenta analizei aspectelor formale ale prezentarii candidaturii, in detrimentul celor fundamentale, transate deja de catre curte. De altfel, daca Biroul Electoral Central nu ar analiza intreg contextul candidaturii, existand riscul ca, in lipsa unei investitii ulterioare a Curtii Constitutionale cu aceasta verificare, o candidatura afectata de fundamentale carente sa fie inregistrata si sa parcurga intreg procesul electoral, pentru ca, in final, Curtea Constitutionala sa fie pusa in situatia infirmarii rezultatelor scrutinului pentru lipsa manifesta, preexistenta depunerii candidaturii, a unei conditii de inregistrare a acesteia.

In aceasta imprejurare, Biroul Electoral Central constata ca procesul electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei a fost demarat in anul 2024, iar prin Hotararea nr. 32 din 6 decembrie 2024, Curtea Constitutionala a anulat intreg procesul electoral cu privire la alegerea Presedintelui Romaniei, desfasurat in baza HG nr. 756/2024 si a HG nr. 1061/2024, dispunand reluarea in integraliate a acestuia.

Relevant pentru Biroul Electoral Central este faptul ca hotararea Curtii Constitutionale, anterior mentionata, analizeaza si statueaza cu privire la maniera in care candidatul a carui candidatura face obiectul prezentei verificari de legalitate, a inteles sa se raporteze la conditiile care rezulta din formula sacrosancta a juramantului depus de persoana aleasa in functia de Presedinte al Romaniei, fiind relevanta o atitudine in manifestare contradictorie cu valorile de esenta ale statului de drept.

Or, statuarile Curtii Constitutionale din Hotararea nr. 32 din 6 decembrie 2024, statuari obligatorii si pentru Biroul Electoral Central, conduc la concluzia ca, in ceea ce priveste candidatura domnului Gheorghe Calin, aceasta nu intruneste conditiile de legalitate intrinseca candidatului, prin nerespectarea regulilor procedurii electorale, a incalcat in mod vadit obligatia (expresis verbis prevazuta in Hotararea Curtii Constitutionale nr. 2 din 5 octombrie 2024) de a apara democratia, care se integreaza tocmai pe valori corecte, integre si impartiale, in conformitate cu legea, in lipsa carora este alterat insusi fundamentul ordinii constitutionale actuale.

De altfel, anuland procesul electoral in curs si dispunand reluarea in integralitate a acestuia (inclusiv cu privire la depunerea de candidaturi) ca urmare a conduitei candidatului de nerespectare a reglementarilor procedurii electorale, esentiale pentru democratie si statul de drept, Curtea Constitutionala a transat implicit si general obligatoriu si cu privire la neindeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru inregistrarea candidaturii depuse de catre candidatul Georgescu Calin, fiind inadmisibil ca, la reluarea procesului electoral, sa se considere ca aceasta persoana indeplineste conditiile pentru a accede la functia de Presedinte al Romaniei.

In concluzie, atat timp cat instanta de contencios constitutional a statuat deja cu privire la aspectele mai sus mentionate, indeplinirea celorlalte conditii de inregistrare a candidaturii si a semnelor electorale, apare ca irelevanta.

Pe cale de consecinta, in aplicarea Hotararilor Curtii Constitutionale nr. 2 din 5 octombrie 2024, respectiv nr. 32 din 6 decembrie 2024, si a dispozitiilor art. 147 alin. (4) teza a doua din Constitutie , art. 11 alin. (1) lit. B a), respectiv alin. (3) din Legea nr. 47/1992, art. 17 alin. (2) si (3), ale art. 29 alin. (1)-(3), ale art. 30 alin. (6), precum si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

BIROUL ELECTORAL CENTRAL DECIDE:

Art. 1. – Respinge inregistrarea candidaturii domnului Georgescu Calin la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2025, cu nr. SCAN/BEC/P.R.2025/07.03.2025, precum si a semnelor electorale cu nr. 4/SEL/BEC/P.R.2025/07.03.2025.

Art. 2. – Prezenta decizie se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central.

Cu drept de contestatie la Curtea Constitutionala in termen de 24 de ore.

