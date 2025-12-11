Cum îți poate fi furat contul de TikTok. Avertismentul DNSC: ,,Utilizatori din România ai platformei au raportat primirea unor mesaje suspecte”
O nouă campanie de phishing vizează utilizatorii de TikTok din România, infractorii cibernetici trimițând mesaje prin care cer completarea unor formulare false pentru a obține datele de logare și codurile de autentificare (2FA), cu scopul de a prelua controlul conturilor și de a le folosi ulterior în fraude și dezinformare.
,,AVERTIZARE: Campanie de phishing pentru deturnarea conturilor de TikTok
Utilizatori din România ai platformei au raportat primirea unor mesaje suspecte în care li se solicită transmiterea unui formular pentru confirmarea faptului că sunt deținătorii unui cont sau al unei pagini. În realitate, formularul solicită date de logare, iar codul primit prin SMS reprezintă de fapt codul suplimentar de autentificare (2FA) folosit pentru logarea în cont.
Astfel, sub pretextul verificărilor, atacatorii au scopul de a prelua controlul asupra contului de TikTok. Conturile deturnate pot fi folosite ulterior pentru propagarea altor fraude, atacuri cibernetice sau chiar dezinformare.
Recomandări de securitate:
Nu transmiteți niciodată date de logare sau coduri de autentificare prin mesaje, formulare, email, sau telefonic! Echipele oficiale ale platformelor nu vă vor solicita aceste detalii niciodată.
Fiți vigilenți și analizați cu atenție mesajele suspecte de la conturi sau persoane necunoscute.
Raportați astfel de tentative de fraudă către DNSC, prin numărul de telefon 1911 sau prin platforma PNRISC”, a transmis DNSC.
