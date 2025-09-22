Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în Palatul Principilor

În Alba Iulia, matematica administrației are reguli proprii, necunoscute și greu de rezolvat, chiar dacă ai avea doctorat în matematică: 10 mp pe contract se transformă, ca prin magie, în peste 100 mp în realitate! Nu, nu e vreun experiment științific sau o nouă formulă matematică, ci doar o nouă poveste cu spații publice date fără licitație, „pe nimic”, în Cetatea Alba Iulia, mai precis în Palatul Principilor.

Probabil vă mai amintiți de celebra „bătălie” de anul trecut pentru spațiile pentru terase din Cetatea Alba Carolina, „confruntare” soldată cu pierderi mari pentru unii, iar pentru alții, câștigători, cu victorii a la Pirus, licitațiile câștigate fiind la prețuri astronomice pe mp.

La început a fost doar un zvon, mai târziu unii comercianți învingători a la Pirus ne-au contactat și ne-au dat o informație incredibilă. Ai pierdut o licitație? Nu e nicio problemă, poți obține un spațiu în apropiere, fără procedură, la un preț ridicol. Iar când spunem ridicol, ne referim la suprafața reală ocupată, nu la cea din contract.

Deci, după ce pierde licitația, Gruian Ariana SRL se adresează Centrului Cultural Palatul Principilor, cu o simplă cerere, înregistrată cu nr. 417 din 10.03.2025, pentru amenajarea unei cafenele cu terasă sezonieră în curtea Palatului Principilor: „în ideea materializării acestui proiect solicit aprobare pentru ocuparea temporară a unei suprafețe de 10 mp în perioada estimată 15 aprilie – 15 octombrie 2025.”

Cere și ți se va da

Solicitarea firmei Gruian Ariana SRL parcă ar fi fost adresată peștișorului de aur care i-a îndeplinit dorința și, pe repede înainte, fără nicio licitație, îi închiriază acesteia, temporar, pe o perioadă de 5 luni, din 15 mai 2025 și până în 15 octombrie 2025, suprafața de 10 mp, pentru o taxă de 10 lei/mp pe zi, adică 3.000 de lei lunar. Potrivit art. 2 din actul încheiat: „obiectul contractului îl constituie utilizarea temporară a 10 mp din curtea interioară aparținând Centrului Cultural Palatul Principilor, situat în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, județul Alba, având drept scop desfășurarea unui punct de vânzare – cafenea cu terasă sezonieră, cu program stabilit între orele 09.00-23.00.”

Conform unui răspuns primit de ziarulunirea.ro, urmare a uneri cereri formulate în temeiul Legii 544 privind liberul acces la informații publice, Palatul Principilor ne-a explicat de ce nu s-a făcut procedură de închiriere sau concesiune: „nu s-a încheiat contract de închiriere sau de concesiune. A fost încheiat un contract de utilizare temporară pentru perioada 15.05-15.10.2025, urmare a solicitării formulate de Gruian Ariana SRL cu sediul social în Alba Iulia, cu respectarea legislației în vigoare, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a HCL nr. 251 / 25.07.2024.

Având în vedere că nu s-a încheiat un contract de concesiune sau de închiriere, nu s-au făcut anunțuri în publicații scrise sau online. S-a optat pentru acest mod de utilizare a spațiului, pe o perioadă scurtă și determinată, în condiții de utilizare temporară, pentru că Municipiul Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor au avut cunoștință că există fonduri prealocate pentru Corpul „B” al Palatului Principilor, iar organizarea de șantier va afecta utilizarea curții. Gruian Ariana SRL are dreptul de utilizare temporară asupra unui spațiu de 10 mp din curtea interioară a Palatului Principilor.”

Sunt cel puțin trei chestiuni în ceea ce privește închirierea în cauză: putea sau nu peștișorul de aur (Palatul) să închirieze acest spațiu, care este suprafața reală folosită și, dacă mai contează, există și o problemă de moralitate?

Potrivit Legii nr. 273/2006 (finanțe publice locale) și Legii nr. 213/1998 (bunurile proprietate publică), închirierea bunurilor domeniului public/privat al UAT se face cu aprobarea Consiliului Local sau cu împuternicirea expresă dată de acesta. Asta ar însemna că, dacă spațiul aparține Primăriei, Centrul nu poate încheia singur contractul pe 5 luni, fără un mandat sau fără ca Primăria să fie parte sau cel puțin să fie aprobat de Consiliul Local. Cu alte cuvinte, în cazul administrării bunurilor publice, administratorul nu poate închiria mai departe bunuri fără aprobarea proprietarului, adică a UAT Alba Iulia.

Mai mult decât atât, potrivit art. 6 lit. c) din contractul-cadru de administrare, „orice închiriere de spațiu sau teren se poate realiza numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.”

Noi am tot căutat, am întrebat în stânga și în dreapta, ba chiar și la Primăria Alba Iulia, dar nu am găsit nicio hotărâre de Consiliu Local care să aprobe această închiriere. Ne-a crescut barba, chiar dacă nu atât de mare ca a unui celebru jurnalist albaiulian pripășit acum pe la București.

Un contract cu obiect mic, un spațiu mare în realitate

De noaptea minții! Centrul Cultural Palatul Principilor a încheiat un contract de utilizare temporară pentru cafenea cu terasă sezonieră de 10 mp. Pentru cine nu își dă seama ce înseamnă 10 mp, e suprafața unei toalete mai decente a unui apartament de bloc! (vezi facsimil)

Doar că, surpriză, chiriașul nu s-a mulțumit cu un colț de 10 mp, cât o toaletă decentă, și a ocupat o suprafață de peste 100 mp! Chiar și barul are cu mult peste 10 mp, în jur de 20 mp, după măsurătorile noastre.

Cât plătesc „fraierii” care au câștigat la licitație

Primăria Alba Iulia, care i-a taxat la sânge pe unii comercianți, se pare că este pentru unii mumă, iar pentru alții ciumă. Cum se explică altfel că poți să închei un contract pe 10 mp, iar în realitate să ocupi circa 100 mp? La Alba Iulia, o instituție subordonată primăriei a inventat metrul pătrat elastic!

Diferențele de preț ale locației devin și mai ridicole când faci o comparație cu chiriașii care au intrat pe ușa din față, adică prin licitație. Terasa din dreapta statuii lui Mihai Viteazul – Alex Yammy Food SRL – plătește 28.290 lei/lună pentru 186 mp, iar terasa din stânga statuii – Teldrei SRL – plătește 21.740 lei/lună pentru 258 mp.

Gruian Ariana SRL plătește în curtea Palatului Principilor 3.000 de lei/lună pentru circa 100 mp în realitate, deși are în contract 10 mp și a obținut spațiul fără procedura de licitație.

E corect? E moral?

Sigur, o să ni se spună că această cafenea cu terasă din curtea Palatului Principilor nu are vânzări sau că ele sunt departe de nivelul celorlalte două terase, dar ei nu aveau de unde să știe acest lucru la încheierea contractului. Suprafața din contract este ridicolă raportat la cea efectiv ocupată, astfel putem spune că la Alba Iulia s-a inventat… metrul pătrat elastic, iar 10 mp fac 100!

