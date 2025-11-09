Cum au încercat doi bărbați din Alba să deturneze o licitație privind vânzarea unui locuințe din orașul Teiuș. Prejudiciu de 110.000 lei
Doi bărbați din județul Alba au pus la cale un plan pentru a deturna o licitației privind vânzarea unui locuințe din orașul Teiuș. Planul acestora a mers până la un moment dat, pentru că pe fir au intrat procurorii care au dovedit întreaga manevră care l-a costat pe proprietar suma de aproximativ 110.000 de lei.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute sesizarea instanţei de judecată cu două acorduri de recunoaştere a vinovăţiei încheiate cu cei inculpați, pentru săvârșirea infracțiunii de deturnare a licitațiilor publice.
”La data de 28.05.2024, inculpații C.I.L. și H.E.C. (ambii din județul Alba) au participat la o licitație publică efectuată de către biroul unui executor judecătoresc din municipiul Sibiu, într-un dosarul execuțional, având ca obiect un imobil situat în orașul Teiuș.
După ce în prealabil s-au înțeles pentru a denatura prețul de adjudecare, inculpatul H.E.C. oferind prețul de 220.000 lei deși nu a avut nicio intenție reală de cumpărare, iar imobilul a fost adjudecat de inculpatul C.I.L. pentru suma de 238.752 lei, mult mai mică decât prețul de pornire de 352.200 lei, reprezentând 75% din prețul la care a fost evaluat imobilul, cauzând personelor vătămate un prejudiciu în cuantum de 113.448 lei (prețul de pornire al licitației de 352.200 lei minus prețul de adjudecare de 238.752 lei)”, au transmis procurorii.
Pe parcursul urmăririi penale, prin ordonanța procurorului s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului apartament cu 4 camere deținut în cotă de 1/1 de către inculpatul C.I.L., împreună cu soția sa, până la concurenţa sumei de 150.000 lei, fiind astfel asigurată recuperarea prejudiciului și a cheltuielilor judiciare.
„În prezenţa avocatului ales, inculpatul C.I.L. a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 2 ani de zile închisoare, a cărei aplicare să fie amânată pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile.
De asemenea, inculpatul H.E.C. a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an de zile închisoare, a cărei aplicare să fie amânată pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile.
Conform acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei, pe durata termenului de supraveghere, fiecare inculpat va respecta măsuri de supraveghere prevăzute de art. 85 alin. 1 C.pen”, se mai precizează în comunicarea procurorilor.
