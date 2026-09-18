Cum afli în 2026 rapid cât ai cotizat și când ieși la pensie: De ce este important să îți verifici din timp contribuțiile

Românii își pot verifica online informațiile despre contribuțiile la pensie, stagiul de cotizare, Pilonul II și, pentru pensionari, talonul de pensie. Datele sunt reunite într-un singur loc, prin noua platformă pusă la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice.

Câți ani ai cotizat la sistemul public de pensii? Ce perioade de contribuție sunt înregistrate în evidențele Casei de Pensii? Cât ai acumulat în Pilonul II și, mai ales, când vei putea ieși la pensie? Sunt întrebări la care românii pot găsi mai ușor răspunsuri, fără să fie nevoiți să se deplaseze la ghișee.

Noua platformă online lansată de Casa Națională de Pensii Publice centralizează o serie de informații referitoare la situația asiguratului sau pensionarului. Utilizatorii pot consulta date despre stagiul de cotizare și contribuțiile înregistrate, iar persoanele care beneficiază deja de pensie pot avea acces și la talonul de pensie în format electronic.

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Verifici online cât ai cotizat la pensie

Una dintre cele mai importante informații disponibile este cea referitoare la stagiul de cotizare. Acesta este esențial pentru stabilirea drepturilor de pensie și poate fi verificat online, astfel încât fiecare persoană să poată vedea perioadele de contribuție înregistrate în evidențele sistemului public.

Accesul la aceste date poate fi util inclusiv pentru salariații aflați încă departe de momentul pensionării. Verificarea periodică a situației permite identificarea eventualelor perioade care nu apar în evidențe și poate ajuta la clarificarea din timp a situației contribuțiilor.

Pentru cei care se apropie de vârsta pensionării, informațiile despre stagiul de cotizare sunt cu atât mai importante. Condițiile de pensionare depind de mai mulți factori, inclusiv de vârsta legală și de stagiul realizat, iar situația individuală poate fi diferită de la o persoană la alta.

Când te poți pensiona

O altă întrebare la care românii caută răspuns este data la care pot ieși la pensie. Vârsta standard de pensionare și stagiul necesar sunt stabilite de legislația în vigoare, însă momentul efectiv al pensionării poate depinde de situația fiecărui asigurat.

De aceea, verificarea datelor personale din evidențele Casei de Pensii este un prim pas important pentru cei care vor să afle dacă se apropie de îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Informațiile disponibile online nu înlocuiesc, însă, verificarea oficială a dreptului la pensie și calculul efectuat de Casa de Pensii. Ele oferă utilizatorului o imagine asupra situației sale și îl ajută să își pregătească din timp demersurile.

Și informațiile despre Pilonul II pot fi urmărite online

Platforma aduce într-un singur loc și informații legate de Pilonul II, pensia privată obligatorie la care contribuie o parte dintre angajații care participă la sistem.

Pilonul II este separat de pensia publică, iar banii acumulați în contul individual sunt administrați de fondurile de pensii private. Pentru un viitor pensionar, verificarea acestor informații oferă o imagine mai completă asupra veniturilor pe care le-ar putea avea la vârsta pensionării.

Astfel, atunci când își verifică situația, utilizatorii pot avea în vedere nu doar contribuțiile la sistemul public, ci și economiile acumulate în cadrul pensiei administrate privat.

Talonul de pensie, disponibil în format electronic

Pentru cei care sunt deja pensionari, unul dintre serviciile utile este accesul la talonul de pensie în format electronic.

Documentul poate fi consultat online, ceea ce reduce dependența de documentele tipărite și oferă pensionarilor o modalitate mai simplă de a-și păstra și verifica informațiile referitoare la plata pensiei.

Digitalizarea serviciilor Casei de Pensii urmărește astfel să mute o parte dintre operațiunile care necesitau anterior deplasarea la ghișeu în mediul online.

De ce este important să îți verifici din timp contribuțiile

Un istoric al contribuțiilor verificat din timp poate fi important mai ales pentru persoanele care au lucrat la mai mulți angajatori, au avut perioade de activitate mai vechi sau au trecut prin situații profesionale care pot necesita clarificări în evidențele instituțiilor.

De asemenea, cei care se apropie de vârsta de pensionare pot folosi informațiile disponibile pentru a-și face o imagine mai clară asupra stagiului realizat și asupra pașilor pe care trebuie să îi urmeze.

Digitalizarea nu elimină însă necesitatea verificării oficiale a drepturilor de pensie. Atunci când există diferențe sau informații lipsă, acestea trebuie clarificate prin procedurile stabilite de Casa de Pensii.

Pentru milioane de români, accesul online la astfel de date înseamnă însă un pas important spre un sistem în care informațiile despre pensie pot fi consultate mai simplu, fără drumuri repetate la ghișeu.

Astfel, întrebări precum „Cât am cotizat?”, „Câți ani de vechime am?” sau „Când mă pot pensiona?” pot avea un prim răspuns direct din contul online, prin consultarea datelor înregistrate de Casa Națională de Pensii Publice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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