Cum a reușit un țepar notoriu să înșele zeci de români cu anunțuri fictive pe internet. A dat lovituri și în Alba, unde a luat 1.500 de lei avans pentru un tractor care nu exista în realitate

Un „țepar” notoriu, care a săvârșit zeci de acte de înșelăciune, a dat lovituri și în Alba. Lucian Dragomir are 39 de ani și este la închisoare, unde ispășește o pedeapsă de 11 ani și 8 luni. În același timp, bărbatul mai are deschise zeci de dosare, în toată țara, pentru fapte similare. Multe dintre acestea vor fi închise din punct de vedere penal, ca urmare a prescripției răspunderii acestuia.

Modul de operare era următorul: țeparul posta anunțuri fictive pe site-uri privind vânzarea de utilaje agricole ori de construcţii, folosind poze ale unor asemenea bunuri descărcate de pe internet. Pentru a posta anunţurile folosea conturi atribuite unor nume false, iar după ce era contactat de către persoanele vătămate pe un număr de telefon aferent unei cartele preplătite le solicita persoanelor vătămate transferul unui avans, de regulă în sumă de 1.500 sau 2.000 lei, indica puncte de ridicare a banilor, pentru a le induce în eroare, după care uneori le transmitea să nu mai vină, aruncându-și cartela telefonică.

De-a lungul anilor, acesta a reușit să obțină în acest mod câteva sute de mii de lei și zeci de mii de euro.

În fața anchetatorilor acesta a declarat că în urmă cu aproximativ cinci ani i-a venit ideea de a posta anunțuri fictive pe site-ul OLX.ro, prin care ar fi avut de vânzare utilaje agricole, pe care nu le deținea, iar în funcție de cum era abordat de eventualii clienți își schimba din anunț numele și numărul de telefon. După fiecare faptă, prin care crea victimelor impresia că deținea utilajul agricol respectiv, după ce intra în posesia banilor își schimba numărul de telefon, numele și anunțul de pe site. Așa s-a întâmplat și în cazul unei victime din Alba care a plătit un avans de 1.500 de lei pentru un tractor scos la vânzare, fictiv, pentru suma de 4.300 de euro.

”Pentru a realiza tranzacția și pentru ca identitatea sa să nu fie descoperită, inculpatul a utilizat, pentru primirea sumei de 1.500 lei, cartea de identitate a numitului (…), care i-a împrumutat-o pentru un alt scop, în condițiile în care inculpatul i-a spus acestuia că și-a pierdut sau i-a expirat cartea de identitate.

Din cuprinsul copiei de pe cazierul judiciar al inculpatului Dragomir Lucian, din data de 11.06.2024, rezultă faptul că acesta a dovedit o specializare în comiterea de infracțiuni de înșelăciune, dovedind o apetență deosebită în comiterea de astfel de fapte și cumulând astfel pedepse care, contopite conform regulilor concursului de infracțiuni și ale recidivei, au atins un cuantum total de 11 ani și 8 luni închisoare, figurând totodată cu alte zeci de mențiuni referitoare la punerea în mișcare a acțiunii penale în alte cauze”, se precizează în dosarul de la Alba Iulia, care a ajuns la final pe data de 26 iunie 2025.

Pentru această faptă, Dragomir a scăpat de condamnare, ca urmare a prescripției, dar a fost obligat să returneze victimei sale suma de 1.500 de lei.

