”Cum a cumpărat PSD organizația PLUS Câmpeni”, acuzație lansată în spațiul public de un fost președinte USR”

Scandalurile din USR Alba, atât de dese, derutante chiar, ne fac să credem că tărăboiul, zarva cu orice preț sunt noua modalitate de a face politică. Oricum, un scandal, în principiu, nu e un lucru rău pentru un partid și pentru niște oameni care vor să își crească notorietatea. Zarva, gălăgia politică fără sfârșit îi aduc pe politicienii din USR mai mereu în atenția publicului, lucru care probabil le convine. Nici nu știm dacă în realitate nu e vorba de o strategie politică!

Într-o postare apărută în mediul online, Sorin Nicolae Trif, fost președinte al USR Câmpeni, a acuzat de trădare și complot organizația PLUS din același oraș, susținând că ar fi ”cumpărată” de PSD. Afirmațiile sunt însoțite de o hotărâre a Consililului Local Câmpeni prin care se ”aprobă un parteneriat între orașul Câmpeni și Asociația sportivă Polisportivă Câmpeni”. Fără să fie foarte explicit, potrivit surselor noastre, se pare că fostul președinte al USR Câmpeni se referă la faptul că între asociația beneficiară a parteneriatului și președintele PLUS Câmpeni ar exista o legătura.

Dincolo de afirmațiile domnului Trif, pe care l-am putea crede naiv, în politică e normal să se facă tot felul de înțelegeri între persoane sau/și partide. Chiar în presa națională au mai apărut articole, mai mult sau mai puțin reale, legate de înțelegeri pe ”sub masă” în anumite localități între USR și PSD. Doar politica e arta compromisului, nu?

”Cum a cumparat PSD Campeni organizatia PLUS Campeni…

Aceasta este una dintre dovezile tradarii si a complotului!

Primesc mesaje in fiecare zi, mesaje de confirmarea tradarii, confirmarea mizeriei morale in care unii exulta, iar altii pleaca capul in semn de resemnare! Cata putere si demnitate trebuie sa ai sa mergi mai departe?

Jocuri si intelegeri murdare pe care eu nu le-am acceptat…Pentru doi copresedinti prieteni la catarama in ultima perioada, carora nu le mai dau numele, spre informare si analiza cele de mai jos.

Pentru ca asta ati ales sa va reprezinte!” a scris pe facebook Sorin Trif.