Culoarea anului 2026 | Cloud Dancer, primul alb ales vreodată de Pantone. Ce semnificație ascunde această nuanță

Cloud Dancer, primul alb ales vreodată de Pantone. Ce semnificație ascunde această nuanță

Institutul Pantone a anunțat oficial că nuanța „Cloud Dancer”, un alb pur și aerat, va fi culoarea anului 2026. Alegerea marchează o schimbare de direcție pentru organizație, care pune pentru prima dată în prim-plan simplitatea absolută, într-un context global marcat de tensiuni și transformări profunde.

Reprezentanții Pantone descriu „Cloud Dancer” ca o culoare ce oferă un moment de respiro, potrivită pentru interioare, modă sau proiecte vizuale, fiind suficient de discretă pentru a susține întregul spectru cromatic și, totodată, capabilă să evidențieze orice alt ton alături de care este folosită.

Leatrice Eiseman, directorul executiv al Pantone Color Institute, a declarat pentru Time că această nuanță aduce „promisiunea clarității” într-o perioadă în care oamenii își regândesc viitorul și locul în lume. „Cloud Dancer” poate funcționa atât ca element central, cât și ca fundal, alături de culori puternice sau pasteluri delicate.

Compania a menționat într-un comunicat de presă că nuanţa Cloud Dancer este un simbol al calmului într-o societate agitată care redescoperă valoarea „considerării măsurate și a reflecției tăcute” și deschide ușa către noi abordări și experiențe.

„În această perioadă de transformare, când ne reimaginăm viitorul și locul în lume, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer este o nuanță discretă care oferă o promisiune de claritate”, a declarat Leatrice Eiseman, director executiv al Pantone Color Institute, într-un comunicat citat de New York Post.

„Nuanța eterică reprezintă dorința pentru un nou început – ca o pânză albă – care încurajează relaxarea și concentrarea, permițând minții să rătăcească și să facă loc creativității și inovației.”

Cum se alege culoarea anului

Pantone, divizia specializată în analiză cromatică a companiei Pantone LLC, este recunoscută pentru influența sa globală în modă, design interior și grafic. Experții institutului analizează luni de zile tendințele culturale și estetice înainte de a desemna nuanța care reflectă cel mai bine spiritul momentului.

Culorile anilor anteriori

În 2025, Pantone a ales „Mocha Mousse”, un maro intens inspirat de cafea și ciocolată, iar în 2024, nuanța dominantă a fost „Peach Fuzz”, un portocaliu roz catifelat. Tradiția culorii anului a început în 2000, când a fost aleasă „Cerulean Blue”, inspirată de cerul senin.

Sursa foto: Pantone

