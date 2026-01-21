Cugirean de 36 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiuni va sta 1 an și 5 luni în închisoare
Cugirean de 36 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiuni va sta 1 an și 5 luni în închisoare
Un cugirean de 36 de ani, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud unde va sta 1 an și 5 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și răzbunare pentru ajutorul dat justiției.
Potrivit IPJ Alba, la data de 20 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din orașul Cugir, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 20 ianuarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 5 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și răzbunare pentru ajutorul dat justiției.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.
