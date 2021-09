Cu un lot întinerit forțat din cauza crizei financiare, Unirea Alba Iulia – “lanternă roșie” cu zero puncte în 4 meciuri

Momente extrem de dificile pentru Unirea Alba Iulia în startul acestui sezon. Gruparea din Cetatea Marii Uniri este “lanterna roșie” a Seriei a 9-a din eșalonul terț, cu 4 înfrângeri din tot atâtea jocuri, ultimul rezultat însemnând o rușine, 0-5 pe “Cetate” cu CS Hunedoara.

O situație foarte complicată pentru antrenorul Valentin Sinescu, ce a riscat teribil asociindu-și notorietatea dobândită în fotbalul autohton în ultimele decenii de problemele actuale ale echipei albaiuliene. Iar pentru ultima clasată, măcinată de restanțe financiare, apare și criza rezultatelor, în condițiile în care lucrurile se complică, iar la rând sunt două deplasări, jocuri extrene cu Sănătatea Cluj (două puncte) și Sticla Arieșul Turda (un punct), formații ce au ratat și ele startul stagional, fiind fără victorie

“Principalul” divizionarei terțe a acceptat provocarea să vină la Alba Iulia, lucru pe care nu mulți l-ar fi făcut, ținând cont de circumstanțele existente (nemulțumiri, plecări în masă, efectiv diluat valoric), iar din acest punct de vedere antrenorul trebuie apreciat. Sinescu avea în preajma debutului stagional puțini jucători experimentați, dar, din păcate, din diverse motive, a pierdut și o parte dintre aceștia: F. Morar s-a accidentat grav, Selagea și Mardare au plecat, Fetița – indisponibil etapa trecută.

După ultimele achiziții realizate de Viitorul Cluj (portarul L. Cebotari, Dan Roman) sau Sănătatea Cluj (Perde, G. Florescu, Lemnaru, D. Goga), Unirea Alba Iulia a devenit cea mai tânără distribuție a Seriei e 9-a (media de vârstă în ultimul meci fiind în jurul vârstei de 21 de ani). Obligată de împrejurări și mai mult de nevoie, echipa albaiuliană a mizat pe tinerii din propria pepinieră, majoritatea fragezi pentru debutul la acest nivel. Mai mult în intersezon, numeroși jucători curtați au refuzat propunerea tocmai din cauza incerititudinii financiare de la Alba Iulia, nereușindu-se întărirea dorită a lotului.

*Au pierdut o echipă întreagă!

Comparativ cu stagiunea trecută, terminată sub comanda lui Bicheși, Unirea a pierdut 13 jucători în intersezon, adică mai bine de o echipă! O formulă a celor plecați i-ar cuprinde pe Sporea (Flacăra Horezu) – Zsigmond (a renunțat), D. Lupșan (CS Ocna Mureș), Mardare, Ad. Matei (Industria Galda) – Adam, Joldeș (CSU Alba Iulia), Selagea (Metalurgistul Cugir), Bucurică (CS Universitatea Alba Iulia) – M. Codrea (FC Brașov), An. David (Industria Galda); plus Sîntoma, P. Dani. Nici nu are sens o comparație cu actuala distribuție, oricare dintre aceștia reprezentând o soluție viabilă pentru Sinescu.

O situație similară s-a mai petrecut în februarie 2019, când iarăși s-a înregistrat o plecare în masă, tot din motive de criză financiară, gen R. Ivan (UTA Arad), I. Grozav, P. Păcurar și Vitinha (Metalurgistul Cugir), S. Mureșan și Căt. Suciu (Industria Galda), F. Morar, Cl. Marcu, L. Dan, Goguța (CS Ocna Mureș), Cl. Oara (CS Universitatea Alba Iulia), E. Codrea (FCSB, juniori).

Lucrurile devin critice pentru Unirea Alba Iulia în privința amenințării serioase cu retrogradarea. Asta întrucât contându-se doar pe Al. Giurgiu sau Scrob la nivel de jucători maturi, în configurația actuală a efectivului și a coborârii ștachetei în privința valorii, nu se poate spera în minuni. Cel mult ca rușinea să nu capete cote greu de suportat…