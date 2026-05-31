Cu cât vor fi MAJORATE tarifele la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Noile prețuri pentru bilete și abonamente

Un proiect de hotărâre de Consiliu Județean privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, practicate de către operatorul de transport rutier VOLTRANS SA, se află în această perioadă în transparență decizională.

Tarifele de călătorie vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier VOLTRANS SA începând cu data intrării în vigoare a hotărârii pe traseele cod 59: Sebeș-Săsciori-Dobra; cod 60: Sebeș-Laz-Căpâlna; cod 61: Sebeș-Răchita; cod 62:Sebeș-Săsciori-Loman; cod 63: Sebeș-Pianu de Jos-Strungari; cod 64: Sebeș-Cut; cod 65: Sebeș-Cunța-Doștat; cod 66: Sebeș-Șpring-Vingard; cod 68: Sebeș-Câlnic-Gârbova și cod 70: Sebeș-Câlnic-Deal.

Tarifele propuse pentru bilete și abonamente pot fi văzute AICI.

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. m din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean. Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport judeţean de persoane prin curse regulate, se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, la cererea şi pe baza documentelor justificative prezentate de operatorii de transport rutier, conform procedurii prevăzută de Normele – cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Hotărârârea Consiliului Judeţean Alba nr. 279/7 octombrie 2022 au fost aprobate atribuirea licenţelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câştigătoare în cadrul procedurilor de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciuluipublic de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba şi stabilirea tarifelor de călătorie practicate de către aceştia, unul dintre operatori fiind VOLTRANS SA.

Modalitatea de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor de călătorie este prevăzută și în Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT-Județul Alba, încheiate între UAT-Județul Alba și operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului.

Tarifele de călătorie în vigoare, practicate de către operatorul de transport VOLTRANS SA, au fost modificate în baza hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 386/20 decembrie 2023 privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, practicate de către operatorul de transport rutier Voltrans SA.

Anexat cererilor de modificare a tarifelor de călătorie, operatorul de transport rutier a depus, pentru fiecare lot în parte, documentația care justifică necesitatea modificării tarifelor de călătorie, astfel:

– Memoriu tehnico-economic privind oportunitatea fundamentării de modificare a tarifului mediu a unei călătorii;

– Structura pe elemente de cheltuieli pentru modificarea tarifului pentru serviciul de transport public de persoane efectuat prin curse regulate;

– Anexe cu tarifele propuse.

– Alte documente (memorii, facturi, etc.) solicitate de către UAT-Județul Alba.

Din documentația depusă de către operator în susținerea cererilor de modificare, rezultă faptul că, din anul 2023, de când a fost aprobată modificarea tarifelor practicate de către acesta și până în prezent, au crescut anumite elemente de cheltuieli cum ar fi: cheltuielile cu combustibilul și lubrifianții, cheltuielile cu amortizarea, întreținerea, reparațiile, piesele de schimb, cele privind salariile și alte drepturi asimilate șoferilor, cheltuieli cu impozitele, taxele și autorizațiile.

