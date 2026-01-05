Cu cât cresc amenzile de circulație în 2026: Cum se calculează punctul amendă

Amenzile rutiere cresc în 2026 pentru că mecanismul de calcul al sancțiunilor este legat direct de salariul minim brut. Când salariul minim urcă, se mișcă automat și „punctul-amendă”, iar de acolo încep să se reașeze toate clasele de sancțiuni.

De aici apare și confuzia frecventă: nu toate amenzile „se dublează”, dar aproape toate devin mai mari, pentru că baza de calcul crește. Iar dacă în 2025 ai prins deja ajustări ale punctului-amendă, 2026 vine cu un nou prag, de la jumătatea anului, dacă proiectul de majorare a salariului minim rămâne în forma discutată public.

De ce cresc amenzile în 2026 și cum se calculează punctul amendă

Regula de bază este simplă: un punct-amendă reprezintă 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Asta înseamnă că, atunci când se majorează salariul minim, valoarea unui punct-amendă se recalculază procentual, fără să fie nevoie de o „listă nouă” de amenzi pentru fiecare abatere.

Conform informațiilor prezentate în spațiul public, salariul minim brut ar urma să crească de la 4.050 lei la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026, adică o creștere de 6,8% față de luna iunie 2026. Pe acest scenariu, punctul-amendă urcă de la 202,5 lei (5% din 4.050 lei) la 216,25 lei (5% din 4.325 lei). Diferența pare mică la nivel de punct, dar se simte imediat la sancțiunile care pornesc de la 2-3 puncte și mai ales la clasele superioare.

Totuși, există un detaliu care poate schimba calculele: Guvernul poate decide să înghețe punctul-amendă la o anumită valoare sau să intervină cu o formulă temporară, așa cum s-a întâmplat în alți ani. Cu alte cuvinte, mecanismul procentual este regula, dar practica poate aduce excepții, dacă apare o decizie de plafonare. Dacă nu apare o astfel de plafonare, atunci toate valorile de mai jos devin reperul realist pentru perioada de după 1 iulie 2026.

Cât vei plăti efectiv: clasele de sancțiuni și reperele din trafic

Codul Rutier împarte contravențiile în cinci clase de sancțiuni, fiecare cu un interval de puncte-amendă. Primele patru clase se aplică persoanelor fizice, iar clasa a V-a este pentru persoane juridice (firme, instituții), cu interval mult mai mare. În scenariul în care punctul-amendă ajunge la 216,25 lei, valorile rezultă direct din înmulțire.

Pentru persoanele fizice, reperele sunt următoarele:

-clasa I: 2 sau 3 puncte-amendă, adică 432,5 lei sau 648,75 lei

-clasa a II-a: 4 sau 5 puncte-amendă, adică 865 lei sau 1.081,25 lei

-clasa a III-a: 6 până la 8 puncte-amendă, adică între 1.297,5 lei și 1.730 lei

-clasa a IV-a: 9 până la 20 puncte-amendă, adică între 1.946,25 lei și 4.325 lei

Pentru persoane juridice, clasa a V-a pornește de la 21 de puncte-amendă și merge până la 100 de puncte-amendă. La 216,25 lei/punct, intervalul devine între 4.541,25 lei și 21.625 lei. Acesta este și motivul pentru care multe știri vorbesc despre „amenzi de peste 21.600 lei” în 2026: nu pentru șoferul obișnuit, ci pentru contravenții încadrate la clasa a V-a, aplicabile entităților juridice.

Cel mai util mod de a te raporta la aceste cifre este să le transformi în „praguri” mentale. Dacă iei o amendă minimă, de 2 puncte, după 1 iulie 2026 te uiți la 432,5 lei, nu la 405 lei cât ar fi fost la punctul de 202,5 lei. Dacă intri în clasa a II-a, deja sari rapid spre zona 865–1.081,25 lei. Iar clasa a IV-a, acolo unde ajung abaterile serioase, poate urca până la echivalentul salariului minim brut întreg (4.325 lei), strict prin acumularea de puncte-amendă.

Concluzia practică este că, dacă proiectul de majorare a salariului minim intră în vigoare la 1 iulie 2026 și nu apare o plafonare a punctului-amendă, aproape orice abatere sancționată prin puncte-amendă se scumpește. Nu dramatic dintr-un foc, dar suficient cât să simți diferența la orice amendă din clasele I-IV, iar pentru persoane juridice, plafonul maxim trece de 21.600 lei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI